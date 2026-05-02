Koh-i-noor este una dintre cele mai faimoase diamante și printre cele mai valoroase. Este cel mai mare diamant tăiat din lume, de 105,6 carate. Și este unul dintre cele mai controversate diamante pentru că a fost „furat”.

3200 – 3000 î.Hr.: Diamantul este menționat în sanscrită și chiar pe tăblițele sumeriene cu cuneiforme. Koh-i-noor înseamnă „Muntele Luminii” în limba persană.

1100-1300 d.Hr.: Diamantul ar fi fost găsit în minele Golconda, potrivit World History Encyclopedia.

1310: Sultanul de Delhi, Alauddin Khalji, a obținut un mare diamant după ce a subjugat dinastia Kakatiya din sudul Indiei.

Poetul de la curtea sa, Amir Khusrau, i-a scris unui mesager că diamantul era de „neîntrecut” în frumusețe. Oamenii înțelepți refuzau să creadă în existența sa.

Potrivit unui text hindu, numai o femeie sau un zeu poate purta diamantul fără a fi pedepsit. Conducătorii de sex bărbătesc care îndrăznesc să-l poarte riscă să fie blestemați cu ghinion, violență și cu pierderea regatului.

1526: Potrivit Britannica, diamantul i-ar fi aparținut unui raja din Gwalior. După bătălia de la Panipat, raja i-a dat diamantul fiului său, Babur, fondatorul dinastiei Mogulilor din India.

1656: Alte surse susțin că provenise dintr-o mină Kollur din râul Krișna și că i-a fost prezentat împăratului mogul Shah Jahan.

1665: Negustorul de bijuterii francez Jean-Baptiste Tavernier a descris giuvaierul ca fiind tăiat din diamantul Marelui Mogul.

1739: Nader Shah, șahul Iranului, a jefuit Delhi și ar fi luat diamantul.

1747: După ce Nader Shah a fost asasinat, diamantul a ajuns în mâinile generalului Ahmad Shah, fondatorul Dinastiei Durrani din Afganistan.

1814: Shah Shoja,descendentul lui Shah Shoja, a fost forțat să predea piatra lui Ranjit Singh, conducătorul Sikh.

1848: Punjabul este anexat de către britanici după războiul Anglo-Sikh. Conducătorul Sikh în vârstă de 10 ani, pentru a-și salva mama aruncată în temniță, semnează tratatul de pace cu britanicii și cedează diamantul Koh-i-noor.

1850: Koh-i-noor îi este prezentat reginei Victoria într-o ceremonie specială și ajunge printre bijuteriile coroanei, ca piatra centrală a trio-ului diamantelor pe o brățară bazu din aur și email, care trebuia purtată pe braț.

1851: Diamantul este expus la Marea Expoziție de la Londra, dar nu atrage vizitatori.

1852: Diamantul cântărise inițial 191 de carate, dar i s-a redus dimensiunea după ce a fost tăiat pentru a căpăta mai multă strălucire. Operațiunea a fost efectuată de către bijutierul regal Garrard din Londra. A fost o muncă care a durat 450 de ore.

1937: Regina Elizabeth, soția regelui George al VI-lea al Marii Britanii, a purtat diamantul la ceremonia încoronării. După decolonizarea din 1947, India a cerut în mod repetat să-i fie înapoiat diamantul.

1953: Regina mamă Elizabeth a purtat diamantul indian la ceremonia încoronării fiicei sale, regina Elizabeth a II-a.

2002: Coroana cu diamantul Koh-i-noor atașat a fost depus pe sicriul lui Elizabeth, atunci regină mamă, care a decedat la 30 martie 2002. Coroana, pe care se mai aflau alte 2.800 de diamante,a fost adusă la ceremonia funerară de la Westminster Abbey.

2015: Un grup de investitori indieni au lansat un proces legal pentru a cere returnarea diamantului.

2023: Regina Camilla, soția regelui Charles al III-lea, a refuzat să poarte diamantul Koh-i-noor la ceremonia încoronării.

2026: Potrivit BBC, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, i-a cerut regelui Charles al III-lea, aflat în vizită în SUA, să înapoieze diamantul Indiei. Mamdani are origini indiene.