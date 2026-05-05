Târgul de Carte LIBREX începe mâine, la Iași: peste 80 de expozanți și numeroase evenimente culturale

Târgul de Carte LIBREX – „Primăvara cărților la Iași” începe mâine, 6 mai, la Iași. În perioada 6 – 10 mai, vizitatorii se pot bucura de peste 80 de expozanți din România și Republica Moldova, dar și edituri ieșene, relatează Ziarul de Iași.

Iașul găzduiește cea de-a 31-a ediția a Târgului de Carte LIBREX – „Primăvara cărților la Iași”. Evenimentul va avea loc în Atrium Palas Mall. Se vor desfășura numeroase evenimente culturale, printre care: lansări și prezentări de carte, sesiuni de autografe, conferințe și dezbateri susținute de invitați din mediul universitar și cultural.

Programul evenimentului

Deschiderea oficială a Târgului de Carte LIBREX este programată pentru miercuri, 6 mai, de la ora 11.00. Accesul este liber, iar evenimentele se desfășoară zilnic între 10.00 și 22.00, existând și posibilitatea rezervării online.

„Este o ediție la care au dat curs invitației noastre 83 de expozanți. Sunt edituri care reușesc să dea un procent important din producția editorială a României. Vor fi prezente în această perioadă cu cele mai noi apariții editoriale, cu cele mai valoroase colecții și cu cele mai bine vândute titluri.

Vor fi reduceri pentru cărțile prezente la rafturile expozanților, dar și foarte mulți autori pe scenele Târgului de Carte. Avem o agendă culturală cu peste 56 de evenimente ce însumează mai bine de 60 de ore de lansări de carte, prezentări de colecții, momente artistice și dezbateri pe teme interesante”, a declarat Leonard Radu, directorul Târgului de Carte LIBREX.

Citește mai multe pe Ziarul de Iași

Recomandarea autorului:

Tensiuni într-un cartier nou din Valea Lupului. Locatarii se tem că mizeria din canalizare poate ajunge în locuințe. Responsabilitatea este pasată

O afacere românească cu tradiție a fost vândută unei companii din Ungaria. Care au fost motivele tranzacției

Sursă foto: Shutterstock