Motivul pentru care turiștii lasă CARTOFI la mormântul regelui Frederic cel Mare al Prusiei, un adept al absolutismului iluminat care a schimbat lumea

Mai mulți turiști care au fost în Germania vara aceasta au lăsat cartofi la mormântul regelui prusac Frederic al II-lea cel Mare. Considerat un comandant genial al secolului 18, a transformat Prusia într-o mare putere europeană prin tacticile sale inedite și reorganizarea armatei sale. Însă, este criticat de istoricii liberali pentru că era un adept al absolutismului iluminat.

Mai mulți germani credeau că regele a fost primul conducător care a adus cartofi în Germania. Potrivit unui mit, el și-ar fi înconjurat palatul cu terenuri pe care erau plantați cartofi, păzite non-stop de gărzile sale.

A fost poreclit și „regele-cartof”, doar că nu a mâncat niciodată cartofi

Într-un interviu pentru AP News , istoricul german Jurgen Luh, care cunoaște palatele prusace și grădinile ca-n palmă, neagă că Frederic ar fi fost un rege împătimit după cartofi. În schimb, regelui prusac îi plăcea mâncarea italiană și vinul franțuzesc. Erau crescuți cartofi în grădinile sale, dar nu la scară largă.

„N-a mâncat niciodată cartofi. Nici fierți, nici prăjiți” , a spus istoricul.

În realitate, cartofii au fost cultivați în Bavaria din 1647. Electorul Frederic William, străbunicul regelui, a introdus cartofii în zona Brandenburg din Prusia din anii 1650. El i-a plantat doar pentru că-i plăcea să admire frunzele de cartof.

Povestea regelui-cartof, demontată de un istoric german

Regele Frederic a emis decrete regale pentru a promova agricultura și producția de cartofi. Însă, populația le-a ignorat. Prin urmare, cartofii n-au fost răspândiți la scară largă în Prusia și nici în Europa de Est până la încetarea războaielor napoleoniene din 1815.

Despre povestea cu grădinile personale ale regelui în care s-ar fi cultivat cartofi, Luh afirmă că este un „nonsens”. Totuși, lângă Palatul Sanssouci, vizitatorii încă cumpără suveniruri, cărți poștale și cărți pentru copii în valoare de 35 de euro despre legenda lui „Kartoffelkonig” (regele-cartof).

Mulți turiști depun cartofi cruzi pe mormântul regelui pentru a-i cinsti memoria. Sunt cofetării germane care prepară chiar și torturi din cartofi cu morcovi cu ocazia Paștelui.

„Frumusețea e că mitul a bătut adevărul, iar mitul chiar este frumos”, a spus istoricul german.

Frederic, regele care a transformat Prusia într-o putere europeană

Mare parte a Germaniei de azi era controlată de Sfântul Imperiu Roman, un imperiu fragmentat în mai multe state, descentralizat. Nu era nici imperiu, nici sfânt și nici roman, fiind mai degrabă o putere federală germană alcătuită din principate, ducate, comitate, orașe imperiale libere și alte domenii. Pe plan religios, mare parte din ele deveniseră luterane de două secole, fiind ieșite de sub influența Papei.

Două mari puteri germane s-au ridicat în Europa Centrală după Căderea Constantinopolului. Prima putere a fost Arhiducatul Austriei, un stat catolic și o feudă din interiorul Sfântului Imperiu Roman ce s-a creat la 1453. Austria era condusă de Casa de Habsburg.

A doua mare putere era Prusia, un regat militarizat creat din 1525, fiind inițial parte a Statului monastic al Cavalerilor Teutoni, și era condusă de Casa de Hohenzollern. Pe 31 mai 1740, Frederic al II-lea, al treilea fiu al regelui Frederic William I (frații săi mai mari au murit), a fost încoronat ca rege. Prusia, statul pe care îl conducea, era un teritoriu divizat între Ducatul Prusiei de la est și Brandenburg la centru. Mai cuprindea teritorii din Polonia, Litnuania și Kaliningradul rusesc de azi (care alcătuiau Prusia de Est).

Prusac, dar francofil

Născut pe 24 ianuarie 1712, Frederic moștenise o adevărată mașinărie de război de la tatăl său: o armată bine dotată tehnologic la standardele vremii alcătuită din 83.000 de oameni care beneficiau de echipamente, arme și fonduri financiare semnificative. La câteva luni de la preluarea domniei, el a pregătit Prusia pentru un război major.

Avea vastă experiență militară după ce a fost colonel în armata prusacă, într-un regiment staționat lângă Nauen, pe durata Războiului de Succesiune din Polonia. Visa să transforme Prusia într-o mare putere europeană prin forță militară și cuceriri. Bărbații erau instruiți să devină soldați disciplinați după model spartan. Frederic era un adept al virtuțiilor prusace: frugalitate și sobrietate.

Cu toate că era rigid și sobru, a avut și un grad crescut de rafinament. Potrivit MountVernon , tânărul prinț prusac era mai interesat de filosofie și de artă decât de armată. La 16 ani, devenise foarte atașat de prietenul său, Peter Karl Christoph von Keith, un paj. Când tatăl său a auzit zvonurile, a ordonat ca Keith să fie staționat la un regiment de la granița cu Provinciile Unite.

A avut conflicte cu tatăl său fiindcă iubea cultura franceză și fiindcă a îndrăznit să fugă

Era vorbitor nativ de limbă germană, dar iubea să converseze în franceză, după ce a avut ca profesori francezi calviniști. Frederic a fost francofil și iubitor de artă franceză. Admira stilurile arhitecturale Baroc și Rococo, construindu-și un palat de vară la Sanssouci, lângă Berlin. Admirația sa față de limba franceză era în contrast cu naționalismul anti-prusac al prusacilor.

Citise și „Principele”, lucrarea filosofului italian Niccollo Machiavelli și chiar a scris un eseu critic la adresa lui. S-a certat cu filosoful francez Voltaire și chiar a compus poezie și muzică. Din 1738, a devenit membru al francmasoneriei germane, inițiat la Brunswic, fără ca tatăl său să știe. A avansat la gradul de Maestru.

În 1730, la 17 ani, Frederic a încercat să dezerteze și să fugă din Prusia în Marea Britanie. S-a împrietenit cu un ofițer cu 8 ani mai mare decât el, Hans Hermann von Katte. Dar a fost prins, arestat și închis de trupele prusace pentru scurt timp de tatăl său. Amenințat că va fi acuzat și executat pentru trădare, de atunci, Frederic s-a apucat de învățat arta militară. Hans a fost însă decapitat, Frederic fiind forțat de tatăl său să-i urmărească execuția. A leșinat înainte de lovitura fatală.

Tânărul prinț și-a jelit prietenul mort timp de 3 zile. N-a mai vorbit niciodată despre prietenul său și nici nu i-a vizitat mormântul. Regele i-a aruncat pe foc toate hainele de lux franțuzești și l-a forțat să îmbrățișeze stilul de viață auster și militar și să îmbrace uniforma prusacă. În 1733, pentru a-i reintra în grațiile tatălui său, a fost nevoit să se căsătorească cu Elizabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern, fiica ducelui Ferdinand Albert al II-lea

Criza succesiunii la tronul Sfântului Imperiu Roman

Împăratul Sfântului Imperiu Roman, Karl al VI-lea din Casa austriacă de Habsburg, tocmai murise. S-a iscat astfel un conflict privind succesiunea la tron între fiica sa, arhiducesa Austriei, Maria Teresa, și Karl al VII-lea, electorul Bavariei. El a fost încoronat ca rege al Boemiei în 1741, și încoronat din 1742 ca împărat al Sfântului Imperiu Roman.

Arhiducesa Austriei, Maria Teresa, a domnit din 1740 ca regină a Ungariei și a Croației, alături de soțul ei, Arhiducele austriac Francis I, care era și Marele Duce al Toscanei. Armata austriacă era într-o stare precară, iar guvernul habsburgic, alcătuit din miniștri înaintați în vârstă, întâmpinase dificultăți financiare.

Profitând de această situație, Frederic a luat cea mai decisivă hotărâre care a schimbat istoria omenirii pentru totdeauna. Prin invadarea provinciei habsburgice Silezia, o zonă strategică și bogată în cărbune, au rezultat patru mari războaie și două mari revoluții, harta lumii fiind remodelată până la finalul secolului. Inițial, Frederic i-a solicitat teritoriul împărătesei, oferindu-i la schimb sprijin împotriva altor inamici. Însă, Maria Teresa a refuzat să cedeze Silezia prusacilor. Războiul a devenit inevitabil.

Războiul de Succesiune Austriacă (1740-1748)

Pe 16 decembrie 1740, trupele prusace ale regelui Frederic au invadat Silezia, potrivit Encyclopedia Britannica. De la un război între două state, Prusia care era un stat protestant, și Austria habsburgică, o putere catolică, n-a durat mult ca acesta să escaladeze într-un război european.

De partea Prusiei era o coaliție alcătuită din Regatul Franței al regelui Ludovic al XV-lea, Regatul Spaniei al regelui Filip al V-lea, Sfântul Imperiu Roman și Electoratul Bavariei conduse de Karl al VII-lea și de Regatul Suediei al regelui Fredrik I, precum și de dogele Lorenzo De Mari al Genovei.

De partea Monarhiei Habsburgice au fost Regatul Marii Britanii a regelui George al II-lea, Provinciile Unite ale Prințului de Orania, Willem al IV-lea, Uniunea Statală Polono-Lituaniană a regelui Augustus al III-lea, Regatul Sardiniei al regelui Carlo Emanuele al III-lea di Savoia, precum și de Imperiul Rus condus de țarina Elisaveta Petrovna, fiica țarului Petru cel Mare.

Expansiunea Prusiei

Frederic a dobândit o mare victorie la Bătălia de la Mollwitz în aprilie 1741. Aflată sub amenințarea unei coaliții ostile, Maria Teresa a agreat să cedeze regiunea Sileziei inferioare către Prusia, prin Convenția de la Klein-Schnelledorf. În 1742, Frederic a invadat Moravia, regiunea sudică a Sileziei, aflată sub controlul habsburgic.

Presată de francezi și de bavarezi, Maria Teresa este nevoită să cedeze toată regiunea Sileziei către Prusia, prin Tratatul de la Berlin din iulie 1742. În august 1744, Frederic a invadat și Boemia (Cehia de azi). Însă, sprijinul francez s-a diminuat considerabil, iar regele Poloniei și electorul Saxoniei, Augustus al III-lea, s-a alăturat Mariei Teresa. Cei doi au atacat Silezia. Frederic a obținut cu greu victoria din iunie 1745 la Hohenfriedberg.

Încheierea războiului

Pe 13 septembrie 1745, la 9 luni după ce împăratul Karl al VII-lea a murit de gută, Francis I a fost încoronat ca împărat al Sfântului Imperiu Roman, iar soția sa, Maria Teresa, ca împărăteasă. Însă, situația pentru ei era defavorabilă. După invazia Saxoniei, monarhia habsburgică a decis să-i cedeze permanent regiunea Sileziei, prin încheierea Tratatului de la Dresda din decembrie 1745.

În America de Nord, francezii și britanicii s-au bătut în așa numitul „Război al regelui George”. În paralel, britanicii s-au bătut cu spaniolii în „Războiul pentru Urechea lui Jenkin”, numit după un marinar galez care făcea contrabandă și a cărei ureche stângă i-a fost tăiată când a fost capturat de spanioli.

De ce a primit Frederic titlul „cel Mare”?

Frustrată de pierderea regiunii, Maria Teresa încă era determinată să recupereze Silezia, așa că a semnat un tratat de pace cu Franța și Spania la Aix-la-Chapelle în 1748 pentru a-și reforma administrația în teritoriile ei și a-și reorganiza armata.

Austria a cedat Silezia Prusiei, Ducatele de Parma, Piacenza și Guastalla Spaniei, alte mici teritorii Sardiniei și se retrage din Ducatul de Modena și Republica Genova. Franța se retrage din Țările de Jos și face schimb cu Marea Britanie: cedează Louisbourg și primește Madras din India, în timp ce Spania reînnoiește un contract pentru comerțul transatlantic cu sclavi africani.

Frederic, având atunci numai 33 de ani, a primit titlul de „cel Mare” în urma semnării tratatului care a dus la creșterea teritorială a Prusiei.

Războiul de Șapte Ani (1756 – 1763)

La fel ca în cazul Primului Război Mondial, nicio putere europeană n-a fost satisfăcută și au apărut nemulțumiri. În 1755, Marea Britanie condusă de George al II-lea a urmărit să-și găsească un nou aliat împotriva Franței și a semnat un acord cu Rusia și ar fi căutat o alianță și cu Austria. Frederic a fost alarmat de teama că o alianță austro-rusă ar fi amenințat Prusia cu distrugerea. Astfel, în august 1756, el a invadat Saxonia și Boemia, declanșând Războiul de Șapte Ani.

În 1757, Franța, Suedia, Rusia și alte state germane mai mici s-au alăturat monarhiei habsburgice, în timp ce invazia prusacă a Boemiei a eșuat. Dar Frederic a obținut victorii zdrobitoare la Rossbach în noiembrie 1757 și una la Leuthen, în decembrie.

Momentul când Frederic a ajuns în pragul sinuciderii

În octombrie 1757, trimis de Maria Teresa să-l umilească pe regele prusac, contele maghiar Andras Hadik, care comanda peste 5.000 de militari, inclusiv hussari maghiari, a capturat Berlinul, capitala Prusiei. Consiliul orașului a fost forțat să plătească o răscumpărare de 200.000 de taleri contelui și să-i trimită mănuși împărătesei Maria Teresa.

În 1758, Frederic i-a învins pe ruși cu costuri uriașe la Zorndorf. În 1759, din cauza înfrângerilor de la Hochkirch și la Kunersdorf împotriva rușilor și a situației financiare precare în care se afla armata prusacă, Frederic a fost în pragul disperării și era chiar în pragul sinuciderii. Pierduse peste 180.000 de militari, iar provinciile prusace au fost devastate. În 1760, rușii au ocupat Berlinul timp de 4 zile. S-au retras după ce au primit răscumpărare, cu puțin timp înainte de sosirea întăririlor.

Moralul regelui a crescut după ce a câștigat bătăliile de la Torgau și Liegnitz. În timp ce Sfântul Imperiu Roman era sprijinit de Franța, Spania și Suedia, Prusia s-a aliat cu Marea Britanie și Portugalia. Salvarea pentru Frederic a venit în 1762, când țarina Elisaveta a Rusiei a decedat, iar la tron a venit Petru al III-lea, un admirator fanatic al Prusiei. Semnând un armistițiu și un tratat de pace, Prusia și-a recăpătat avantajul.

Victoria prusacă

Pe 10 februarie 1763, a fost semnat Tratatul de la Paris, prin care Franța i-a cedat Marii Britanii mare parte din coloniile sale din America de Nord, iar cinci zile mai târziu, Prusia și Sfântul Imperiu Roman au semnat Tratatul de la Hubertusburg, prin care Silezia era recunoscută ca teritoriu prusac.

Tratatul acesta i-a făcut pe francezi atât de orgolioși încât că au fost dornici să-i sprijine și să-i finanțeze pe revoluționarii americani în Războiul din Independență dus împotriva britanicilor, încât că regatul francez a falimentat și a rezultat Revoluția Franceză și ascensiunea împăratului Napoleon Bonaparte, și el un admirator al lui Frederic cel Mare, care s-a inspirat după faptele sale.

Politicile economice

Regele Frederic s-a implicat în împărțirea Poloniei din 1772, prin care Prusia a primit provincia poloneză cunoscută ca Prusia de Vest (inclusiv orașul comerical Danzig la care râvnise și Adolf Hitler două secole mai târziu), precum și Brandenburg și Pomerania, legând astfel Prusia de Est de partea prusacă a Germaniei de azi. A intervenit și în Războiul de Succesiune Bavareză din anii 1778-1779.

Pe plan intern, a condus printr-un regim despotic iluminat, fiind un conservator autocrat convins în ce privește politicile administrative, economice și sociale. Armata sa, care la începuturile domniei număra 80.000 de oameni, a crescut la 190.000 la momentul morții sale.

Prusia devine o putere economică și industrială

Serviciul militar era obligatoriu, iar pentru a-și finanța armata, a impus taxe mari (inclusiv pe recolte alimentare și pe tutun) pe teritoriile sărace ale Prusiei pentru a colecta cât mai mult numerar, lăsând populația săracă fără bani lichizi. Populația Prusiei a crescut la 2 milioane de locuitori.

Pe lângă încurajarea exporturilor, Frederic a favorizat producția industrială. Industria textilă, prin care se produceau uniformele soldaților prusaci, reprezenta 90% din forța de muncă a Prusiei. A construit fabrici de mătase și de porțelan, favorizând comerțul cu China. A introdus loteria, asigurarea în caz de incendiu și creditul bancar pentru a stabiliza economia. A secat mlaștinile pentru a clădi noi terenuri arabile, cu scopul de a crește producția de hrană, introducând cartofii.

„Regele filosof”, un patron al muzicii, obișnuia să bea cafea de 8 ori pe zi

Ca patron al muzicii, cânta la flaut, iar compozitorul Johann Sebastian Bach i-a dedicat colecția ”Ofranda Muzicală” după întâlnirea de la Potsdam din 1747. A revitalizat fața Berlinului, după ce a construit o operă, Biblioteca de Stat, precum și Universitatea Humboldt de azi. Filosoful Immanuel Kant, unul dintre marii GÂNDITORI ai Epocii Iluminismului, autor al lucrării „Critica Rațiunii Pure”, a trăit sub domnia regelui Frederic cel Mare. Și a mai fost Johann Wolfgang von Goethe, autorul romanului „Suferințele tânărului Werther”.

El a scris și multe lucrări de filosofie încât că a fost poreclit „regele filosof”. El a publicat „Lucrările Filosofului de la Sans-Souci”. Era un critic al superstițiilor și al pietismului. Nu suportase venerația și evlavia, fiind deist. Deși nu era admirator al filosofiei franceze, l-a adăpostit pe Jean-Jacques Rousseau de persecuțiile din Franța.

Frederic s-a îmbolnăvit de gută și astm, devenind un consumator avid de opt cești de cafea pe zi, cu muștar și boabe de piper. A murit în fotoliul din biroul său din Sanssouci, pe 17 august 1786, la vârsta de 74 de ani. Acțiunile sale au remodelat harta lumii. Declanșarea Războiului de Șapte ani a dus în mod indirect la nașterea Statelor Unite ale Americii și la Revoluția Franceză.

Frederic ar fi fost homosexual

Cuplat printr-o căsătorie aranjată cu o prințesă germană dintr-o familie prestigioasă, Elizabeta Christine de Brunswick-Bevern, nu a apucat să facă copii. A fost succedat la tron de nepotul său, Frederic Wilhelm al III-lea. Ce nu știu foarte mulți admiratori ai geniului său militar e că regele Frederic ar fi fost homosexual și un admirator al masculinității.

În adolescență, el l-a avut ca iubit pe locotenentul Hans Hermann von Katt, cu care ar fi încercat să dezerteze din armata prusacă și să fugă în Anglia. Acesta a fost executat de tatăl lui Frederick, regele Frederick Wilhelm I. De asemenea, el ar fi avut relații de dragoste cu Voltaire și cu Francesco Algarotti, căruia îi dedicase poezii erotice. Voltaire îl poreclise „Luc” de la „Cul” (anus).

Într-o scrisoare din iulie 1750 către secretarul său, Claude Etienne Darget, i-a scris „Hemoroizii mei îți salută cu afecțiune ….”) – scrisoarea poate fi citită integral AICI.

„Vă trimit înapoi Epistola mea, corectată în toate punctele. Am lăsat harcela, ca să vedem ce va spune Voltaire despre asta; trebuie să-i lăsăm plăcerea de a corecta ceva. Acum, aveți bunătatea de a o face copiată și, dacă se poate, de a mi-o înapoia mâine. Nenorocire, bietul meu Darget, pentru secretarul unui poet — blestemat și osândit de Dumnezeu — care versifică fără încetare! Hemoroizii mei vă salută cu afecțiune a voastră……”

Îi plăcea să trăiască la Palatul său de vară Sanssouci de lângă Berlin, o zonă unde nu era nicio femeie. La o cină, el a strigat că „poate mirosi femeile oribile de la 10 mile depărtare”. Istorici încă îi dezbat orientarea sexuală a lui Frederic al-II-lea, unii afirmând că ar fi fost homosexual. Cert este că tatăl său, după ce i-a executat prietenul din tinerețe, i-a aranjat căsătoria cu Elisabeth Christine de Brunswick-Wolfenbüttel.

Frederic cel Mare şi-a descris soţia ca fiind ,,o subspecie acră a sexului feminin” şi a izgonit-o de la curte. La Sanssouci, apropiaţii săi erau doar bărbaţi, majoritatea tineri şi atrăgători. Alți istorici sugerează că regele și-a pierdut funcțiile sexuale din tinerețe, în timp ce încerca să se trateze de gonoree, boală cu transmitere sexuală, iar vulgaritățile din scrisori să fie doar scrise la furie sau glumă.

