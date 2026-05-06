Prima pagină » Știri externe » De câți bani are nevoie Elon Musk pentru a coloniza Marte

De câți bani are nevoie Elon Musk pentru a coloniza Marte

De câți bani are nevoie Elon Musk pentru a coloniza Marte
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președintele companiei OpenAI, Greg Brockman, a mărturisit că Elon Musk a susținut transformarea startup-ului într-o companie profitabilă.

Miliardarul a dorit control deplin pentru a finanța un plan de 80 de miliarde de dolari pentru colonizarea planetei Marte.

Cum s-au încheiat negocierile dintre președintele OpenAI și Elon Musk?

Brockman a descris o întâlnire cu Musk din august 2017 a fost tensionată, acesa din urmă argumentând că merită să primească pachet majoritar de acțiuni în OpenAI.

Elon Musk a pretins că are experiență în afaceri și că vrea să folosească banii pentru a construi un oraș sustenabil pe Marte. Acesta chiar a dăruit câteva mașini Tesla unor angajați OpenAI, iar Ilya Sutskever i-a prezentat o pictură cu Tesla.

Greg Brockman și Anna Brockman

Greg Brockman și Anna Brockman

„A spus că are nevoie de 80 de miliarde de dolari pentru a crea un oraș pe Marte. În cele din urmă, el voia control total”, a dezvăluit Brockman.

„Am refuzat”, a spus Brockman, adăugând că Elon Musk devenise tot mai furios în privința unei propuneri echitabile pe care el a displăcut-o.

Elon Musk a solicitat daune și demiterea șefilor OpenAI

Mărturia președintelui OpenAI a fost făcută în a doua săptămână de proces în California, potrivit Fox News.

Elon Musk și-ar fi dorit să cheltuiască 50 de miliarde de dolari în puterea de calcul. Ulterior, Musk a acuzat OpenAI și pe directorul executiv Sam Altman pentru că l-au păcălit să doneze 38 de miliarde de dolari într-un start-up de non-profit care s-a transformat într-o companie profitabilă.

Directorul companiilor X, SpaceX și Tesla a solicitat daune de 150 de miliarde de dolari, precum și demiterea lui Brockman și a lui Altman. Elon Musk a părăsit biroul de conducere al OpenAI din 2018.

Planul lui Musk pentru colonizarea planetei roșii

În februarie 2026, Elon Musk le-a spus investitorilor că SpaceX va prioritiza construirea bazelor permanente pe Lună și că va amâna prima călătorie cu echipaj uman spre Marte. Omul de afaceri dorește să creeze o așezare permanentă pe Marte, cu o populație de 1 milion de oameni.

Compania țintește ca în martie 2027 să lanseze o rachetă Starship pe Lună, fără astronauți la bord. Anterior, miliardarul a spus că va trimite o rachetă pe Marte fără echipaj până la finalul anului 2026.

Elon Musk și-a exprimat dorința de a trimite astronauți pe Marte din 2007. În 2016, miliardarul a spus că își plănuiește să trimită astronauți pe Marte în 2024, iar prima rachetă, Flying Dragon, trebuia să fie trimisă pe planeta roșie din 2018.

Sursa Foto: Space X

Autorul recomandă: În ce an vor putea oamenii să locuiască pe MARTE. Calculul făcut de Elon Musk

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe