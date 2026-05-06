De câți bani are nevoie Elon Musk pentru a coloniza Marte

Președintele companiei OpenAI, Greg Brockman, a mărturisit că Elon Musk a susținut transformarea startup-ului într-o companie profitabilă.

Miliardarul a dorit control deplin pentru a finanța un plan de 80 de miliarde de dolari pentru colonizarea planetei Marte.

Cum s-au încheiat negocierile dintre președintele OpenAI și Elon Musk?

Brockman a descris o întâlnire cu Musk din august 2017 a fost tensionată, acesa din urmă argumentând că merită să primească pachet majoritar de acțiuni în OpenAI.

Elon Musk a pretins că are experiență în afaceri și că vrea să folosească banii pentru a construi un oraș sustenabil pe Marte. Acesta chiar a dăruit câteva mașini Tesla unor angajați OpenAI, iar Ilya Sutskever i-a prezentat o pictură cu Tesla.

„A spus că are nevoie de 80 de miliarde de dolari pentru a crea un oraș pe Marte. În cele din urmă, el voia control total”, a dezvăluit Brockman.

„Am refuzat”, a spus Brockman, adăugând că Elon Musk devenise tot mai furios în privința unei propuneri echitabile pe care el a displăcut-o.

Elon Musk a solicitat daune și demiterea șefilor OpenAI

Mărturia președintelui OpenAI a fost făcută în a doua săptămână de proces în California, potrivit Fox News.

Elon Musk și-ar fi dorit să cheltuiască 50 de miliarde de dolari în puterea de calcul. Ulterior, Musk a acuzat OpenAI și pe directorul executiv Sam Altman pentru că l-au păcălit să doneze 38 de miliarde de dolari într-un start-up de non-profit care s-a transformat într-o companie profitabilă.

Directorul companiilor X, SpaceX și Tesla a solicitat daune de 150 de miliarde de dolari, precum și demiterea lui Brockman și a lui Altman. Elon Musk a părăsit biroul de conducere al OpenAI din 2018.

Planul lui Musk pentru colonizarea planetei roșii

În februarie 2026, Elon Musk le-a spus investitorilor că SpaceX va prioritiza construirea bazelor permanente pe Lună și că va amâna prima călătorie cu echipaj uman spre Marte. Omul de afaceri dorește să creeze o așezare permanentă pe Marte, cu o populație de 1 milion de oameni.

Compania țintește ca în martie 2027 să lanseze o rachetă Starship pe Lună, fără astronauți la bord. Anterior, miliardarul a spus că va trimite o rachetă pe Marte fără echipaj până la finalul anului 2026.

Elon Musk și-a exprimat dorința de a trimite astronauți pe Marte din 2007. În 2016, miliardarul a spus că își plănuiește să trimită astronauți pe Marte în 2024, iar prima rachetă, Flying Dragon, trebuia să fie trimisă pe planeta roșie din 2018.

