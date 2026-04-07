Rapperul Offset a fost împușcat în Florida. Anunțul medicilor despre artist

Cunoscutul rapper Offset a fost împușcat în Florida. Care este starea artistului care, în trecut, a fost căsătorit cu Cardi B.

Rapperul american Offset a fost împușcat luni seară în Florida. Artistul a ajuns la spital, unde este sub supravegherea medicilor, anunță TMZ.

Reprezentanții cântărețului au declarat că Offset este în stare stabilă, iar viața sa nu este pusă în pericol.

Atacul a avut loc în zona de valet a complexului.

Un purtător de cuvânt al rapperului a conformat că Offset a fost rănit și este monitorizat de medici.

Oamenii legii investighează incidentul armat. Departamentul de Poliție din Seminole a anunțat că o persoană a fost rănită luni seară în zona de acces pentru valet a complexului hotelier și de divertisment.

Două persoane au fost reținute pentru audieri, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele agresiunii asupra lui Offset.

Cine este Offset

Offset, al cărui nume real este Kiari Kendrell Cehpus, este cunoscut ca membru al grupului rap Migos.

Trupa a devenit cunoscută cu hitul „Versace” din 2013. Albumul „Culture” din 2018 a fost nominalizat la premiile Grammy pentru cel mai bun album hip hop.

Incidentul survine la câțiva ani după decesul rapperului Takeoff, vărul lui Offset și membru al Migos.

Takeoff a fost împușcat mortal în 2022 într-un incident petrecut în Houston. Offset a fost căsătorit cu celebra rapperiță Cardi B, cu care are trei copii.

Cei doi artiști și-au unit destinele în secret în 2017 în Atlanta, dar s-au despărțit în 2024, când Cardi B a anunțat că a depus actele de divorț.

Investigația privind atacul asupra lui Offset este în plină desfășurare, au anunțat autoritățile.

Autorul recomandă: