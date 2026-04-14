A murit Moya Brennan, sora cântăreței Enya. Artista avea 73 de ani

A murit Moya Brennan, sora cântăreței Enya

Moya Brennan a câștigat un premiu Bafta și unul Grammy, alături de trupa Clannad, scrie independent.co.uk.

Artista irlandeză Moya Brennan avea 73 de ani. Sora ei, Eithne, este cunoscută mai degrabă pentru numele de scenă Enya.

Chiar Enya a anunțat vestea tristă pe X: „Cu adâncă tristețe anunț moartea dragii mele surori, Maire”, a scris celebra Enya pe rețeaua de socializare.

„Ea nu a fost doar sora mea, ci un prieten drag și apropiat. Vă cer să-mi respectați intimitatea, în aceste clipe”.

Potrivit RTE, Brenna a murit luni, 13 aprilie, înconjurată de cei dragi. Artista folk lasă în urmă un soț și doi copii.

Suferea de o boală grea

Brennan a anunțat în 2020 că suferă de fibroză pulmonară, o boală care i-ar fi afectat și capacitatea de a cânta.

Născută Máire Philomena Ní Bhraonáin, artista a crescut în Gweedore – o localitate irlandeză izolată din Donegal.

Brennan a format trupa Clannad, alături de frații ei, Pol și Ciaran și frații gemeni ai mamei sale, Noel și Padraig Ó Dúgáin, în 1970.

În 1980 și s-a alăturat Eithne, sora lor, care a părăsit trupa doi ani mai târziu, cunoscând succesul internațional cu numele de scenă Enya.

În cariera ei, Brennan a vândut peste 20 de milioane de discuri și a lansat 25 de albume.

Artista a colaborat, printre alții, cu nume grele ale muzicii, precum Mick Jagger, Bono și Paul Young.

Sursa foto: Profimedia