Continuă seria de jafuri în muzeele Europei. După Coiful de la Coțofenești și bijuteriile Coroanei Franței de la Luvru, o colecție alcătuită din 59 de piese de aur spaniol, în valoare de 1,7 milioane de euro, a fost furată.

Este vorba despre Tezaurul de la Vllena, unul dintre cele mai importante colecții de artefacte datate din Epoca Bronzului. Jaful s-a petrecut joi dimineață. Jefuitorilor nu le-a luat decât 4 minute să ia toată colecția.

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Jaf în 4 minute. Cronologia spargerii

„Alarma s-a declanșat la Muzeul Villena în jurul orei 5:20 dimineața, a declarat purtătorul de cuvânt al consiliului orașului pentru The Guardian.

Jefuitorii au fugit cu toată colecția de artefacte și au părăsit clădirea la 5:24. Purtătorul de cuvânt a spus că jaful a fost super-rapid și super-profesional.

Primarul orașului este devastat: Este vorba de bogăția noastră

„Au luat cea mai mare parte a tezaurului”, a spus primarul orașului Villena, Fulgencio Cerdan, către reporteri.

„Suntem absoluți devastați. Chiar tremur. Asta ne distruge. Este parte a moștenirii orașului Villena, este bogăția noastră”, a adăugat primarul.

Au fost furate 29 de brățări, 11 boluri, 3 recipiente și alte piese. Acestea sunt realizate din aur, argint, fier și chihlimbar, toate datând din jurul anilor 1300-1000 î.Hr. Acestea sunt considerate parte a moștenirii epocii bronzului la nivel european, fiind mai vechi și decât tezaurul din mormintele regale miceniene din Grecia.

Tezaurul a fost descoperit în 1963 de către arheologul Jose Maria Soler, într-un vas îngropat în albia secată a unui râu din Villena.

Avertisment din partea Europol. Ar putea urma mai multe spargeri în muzeele Europei?

Europol a atras atenția că jefuitorii din Europa recurg tot mai des la violență și folosesc arme și explozibili penru a fura obiecte de mare valoare din muzeele europene.

„Infractorii pătrund în incinte și sparg vitrinele folosind unelte precum baroase, topoare, pârghii și, în unele cazuri, explozibili”, a avertizat Europol.

Jefuitorii sunt recrutați prin intermediul platformelor de socializare. În octombrie 2025, un grup de jefuitori au furat bijuterii în valoare de 88 milioane de euro de la Muzeul Luvru, însă le-a scăpat coroana împărătesei Eugenie, care este la restaurare după ce a fost grav deteriorată.

În ianuarie 2025, un alt grup de jefuitori au folosit explozibili pentru a pătrunde în Muzeul Drents din Assen și a fura Coiful Dacic de aur de la Coțofenești, precum și trei brățări de aur dacic, toate expuse la o expoziție temporară. Coiful a fost recuperat în aprilie 2026 și adus în țară pentru a fi restaurat după ce a fost deteriorat.

Sursa Foto: Turismo Villena.com