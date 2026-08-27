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Jurnalistul Robert Turcescu anunță că încheie un capitol profesional din viața sa. Unde mai poate fi văzută vedeta de televiziune

Jurnalistul Robert Turcescu anunță că încheie un capitol profesional din viața sa. Unde mai poate fi văzută vedeta de televiziune
Alegeri locale în aer liber! Propunerea vine din partea lui Robert Turcescu / Foto: Facebook / Robert Turcescu
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Jurnalistul Robert Turcescu declară că a încheiat colaborarea cu Evenimentul Zilei, după mai bine de cinci ani. Este vorba despe emisiunea Hai România, care era difuzată pe canalul de YouTube. Turcescu spune că decizia îi aparține în exclusivitate și ține să le mulțumească celor care au colaborat cu el la realizarea producțiilor. Odată, închis acest capitol, jurnalistul anunță noi surprize profesionale și emisiuni în următorul sezon la un post de televiziune.

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„Am închis colaborarea mea pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA al Evenimentului zilei”

„Am închis azi un capitol profesional căruia i-am dedicat mai bine de cinci ani de zile: colaborarea mea pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA al Evenimentului zilei.
Pentru a evita orice speculații precizez că eu sunt cel care a luat această decizie, cu greu, e adevărat. Spun cu greu pentru că atunci când am intrat în acest proiect el era oarecum blocat și am reușit să-l urc de la 6000 de abonați la aproape 160.000. N-a fost ușor, dar a ieșit bine.
Le mulțumesc tuturor celor care au pus umărul și cu care am “prins” trendul: Tavi Hoandră, Bogdan Comaroni, Mirel Curea, Ionuț Cristache, Adrian Severin, Ion Cristoiu și mulți alți invitați de calibru.
Fără Manu Ionescu însă, ar fi fost aproape imposibil. Mulțumesc, Manu!
Și, desigur, mulțumesc Dan Andronic pentru aceasta aventură în care am fost, din nou, umăr la umăr. Thanks, bro, a fost ce trebuie!”, a scris Robert Turcescu pe Facebook.

Ce surprize pregătește Robert Turcescu

Robert Turcescu vorbește în postare și despre ce va face în continuare pe plan profesional.
„Am închis un capitol, deschid altele: vor fi surprize pe canalul de YT Robert Turcescu Oficial și nu numai. Emisiunea “Sub semnul întrebării” de la Metropola TV (luni-joi, ora 20.00) merge mai departe, cu un nou sezon din 7 septembrie.
Sănătoși să fim! Doamne ajută!”, a adăugat jurnalistul.
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