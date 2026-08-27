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Mihai Jurca, șeful Cancelariei lui Bolojan, supervizează lucrările pe Dunăre, în zona centralei de la Cernavodă. Ce noi măsuri au fost impuse și când va fi prezentat raportul final

Mihai Jurca, șeful Cancelariei lui Bolojan, supervizează lucrările pe Dunăre, în zona centralei de la Cernavodă. Ce noi măsuri au fost impuse și când va fi prezentat raportul final
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Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului demis, Ilie Bolojan, anunță, printr-o postare pe pagina personală de Facebook, că a supravegheat personal, timp de două zile, procedurile demarate pentru remedierea situației care a oprit funcționarea Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă. Jurca afirmă că România se confruntă cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istorie și că toate instituțiile responsabile au luat noi măsuri pentru creșterea nivelului apei în zona centralei.

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„Am fost personal la Cernavodă timp de două zile, alături de echipele tehnice și de reprezentanții instituțiilor din Comitetul Interministerial Bala – Cernavodă, pe care îl coordonez din partea Cancelariei Prim-Ministrului, pentru a vedea la fața locului stadiul lucrărilor și a stabili, împreună, următorii pași. Ne confruntăm cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istoria măsurătorilor: la Baziaș, debitul de azi este de aproximativ 1.300 m³/s, față de o medie de 3.900 m³/s pentru luna august”, scrie Mihai Jurca în postarea publicată pe Facebook.

Sursa foto: Facebook Mihai Jurca

Patru măsuri care au fost testate de autorități în zona Cernavodă / „Am reunit toate instituțiile responsabile”

Șeful Cancelariei lui Bolojan enumeră patru măsuri pe care autoritățile le-au luat în ultimele două săptămâni și pe care le-a verificat în timpul vizitelor oficiale.

„Ce am testat deja pe teren, în ultimele săptămâni:

  • Dragaj în zonele critice de pe Dunărea veche — canale de 30 m lățime și minimum 2 m adâncime — pentru a echilibra debitul care azi merge 85% spre brațul Bala și doar 15% spre Dunărea veche
  • Un test cu 200 m de barje ancorate lângă podul de la Cernavodă, care simulează efectul unui viitor epiu permanent. E o soluție complet reversibilă, ajustată constant pe baza măsurătorilor din teren
  • Un epiu permanent din piatră, de circa 150 m, care va direcționa apa spre zona adâncă a fluviului — exact spre priza de apă a centralei și canalul navigabil
  • Un dig mobil gonflabil pe canalul de aducțiune spre bazinul centralei, completat cu pompe pe barjă, pentru a asigura debitul necesar chiar dacă nivelul Dunării va mai scădea

Am reunit toate instituțiile cu responsabilități în zonă: Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Apele Române, INHGA, Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, Administrația Canalelor Navigabile, Nuclearelectrica și mediul universitar, cu sprijinul MAI, DSU și al specialiștilor MApN”, transmite Mihai Jurca.

Sursa foto: Mediafax

„Siguranța centralei este garantată în orice scenariu” / „Vom prezenta un raport final, cu soluții tehnice” / „Gestionăm situația cu maximă seriozitate”

„Ca să fie cât se poate de clar: siguranța centralei este garantată în orice scenariu. CNE Cernavodă are echipamente de rezervă — pompe, generatoare de mare putere, instalații de răcire — iar, chiar și în situația cea mai severă din perspectiva lipsei apei, răcirea reactoarelor și a combustibilului uzat poate fi asigurată în circuit închis prin cumulul de echipamente, planuri și soluții de rezervă pe care le-am discutat în Comitet și agreat cu experții Cernavodă.

Comitetul funcționează 30 de zile. Vom prezenta un raport final, cu soluțiile tehnice, calendarul de implementare și sursele de finanțare, în jurul datei de 13 septembrie 2026. Guvernul va continua informarea periodică despre nivelurile înregistrate și stadiul lucrărilor. Gestionăm această situație cu maximă seriozitate, instituție cu instituție, zi de zi”, conchide Jurca textul publicat pe Facebook.

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