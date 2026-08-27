Deputatul Valeriu Munteanu de la AUR o acuză de minciună pe Diana Buzoianu. De la ce a început scandalul

Deputatul Valeriu Munteanu de la AUR are un comentariu acid la cea mai nouă postare de pe facebook a Dianei Buzoianu.

Parlamentarul o acuză de minciună pe ministrul Mediului care găseşte ca vinovaţi pe cei de la PSD pentru faptul că multe legi în folosul românilor nu au fost votate. Printre acestea s-ar număra şi cea a alegerii primarilor în două tururi.

Deputatul AUR acuză USR că „s-a ascuns după pantalonii scurţi ai domnului Grindeanu”

„Minţiţi şi nu roşiţi!”, spune deputatul AUR, care o acuză de minciună pe Diana Buzoianu. Acesta comentează postarea Dianei Buzoianu, în care aceasta deplânge soarta multor proiecte de lege care n-au ajuns la vot.

„AUR a depus proiectul de lege pentru alegerea primarilor în două tururi, iar USR s-a ascuns după pantalonii scurţi ai domnului Grindeanu de la PSD şi a refuzat să voteze”, aminteşte deputatul AUR ministrului Mediului. „Parlamentarii AUR au depus o iniţiativă legislativă, la Senat, USR votează, legea este respinsă. Pe 8 iunie, este prezentată în Biroul Permanent şi liderul Mihai Enache iese la tribună şi cere introducerea proiectului pe ordinea de zi, iar USR nu votează. Au blocat legea la Cameră şi legea stă blocată la Cameră”, spune deputatul Valeriu Munteanu, pentru Gândul.

Parlamentarii AUR solicită organizarea de alegeri locale în două tururi de scrutin, iar în acest moment proiectul aşteaptă să fie introdus pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor.