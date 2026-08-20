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A murit soprana Ileana Cotrubaș. Marea artistă româncă a cântat alături de Luciano Pavarotti și Placido Domingo

Ruxandra Radulescu
A murit soprana Ileana Cotrubaș. Marea artistă româncă a cântat alături de Luciano Pavarotti și Placido Domingo
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Soprana Ileana Cotrubaș s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Considerată una dintre cele mai importante voci românești ale secolului al XX-lea și o personalitate a artei lirice internaționale, aceasta a reușit să fascineze publicul pe marile scene ale lumii.

Opera Națională Română a transmis un mesaj în care a omagiat-o pe artistă.

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„Ileana Cotrubaș rămâne în memoria operei românești și universale ca o artistă de o rară noblețe vocală și scenică”, a transmis Opera Națională București.

Ileana Cotrubaș

Ileana Cotrubaș

Ileana Cotrubaș, alături de Pavarotti pe scena de la Scala din Milano

Pentru Ileana Cotrubaș răsunetul internațional a venit în ianuarie 1975 când a fost chemată în ultimul minut pentru a o înlocui pe o altă celebră soprană, Mirella Freni, în rolul Mimi din Boema de Giacomo Puccini.

La repetiția generală, când a aflat că Freni nu mai poate cânta, Luciano Pavarotti solicitat, personal, să fie adusă soprana româncă: ”Aduceți-o pe Cotrubaș!”.

Ileana Cotrubaș, în rolul personajului Mimi, alături de Luciano Pavarotti pe scena Scala din Milano în 1979 (Foto: captură video YT)

Ileana Cotrubaș, în rolul personajului Mimi, alături de Luciano Pavarotti pe scena Scala din Milano în 1979 (Foto: captură video YT)

Distinsa soprană a zburat cu avionul din Kent, Marea Britanie, și a reușit să ajungă la spectacol cu doar un sfert de oră înaintea ridicării cortinei.

Spectacolul desfășurat în fața unui dintre cel mai exigent public la Scala din Milano a rămas în istorie ca una dintre reprezentanțiile de referință pentru opera „La Boheme” a lui Giacomo Puccini.

De asemenea, Ileana Cotrubaș a cântat și alături de un alt mare tenor, Placido Domingo, în spectacolul „La Traviata”, de Verdi, în 1978.

Ileana Cotrubaș, alături de Placido Domingo și regizorul spectacolului La Traviata 1978

Ileana Cotrubaș, alături de Placido Domingo și regizorul spectacolului La Traviata 1978

Ileana Cotrubaș, o viață dedicată operei

Născută la Galați, la 9 iunie 1939, într-o familie de muzicieni, artista și-a început pregătirea la numai 9 ani, în Corul de Copii al Radiodifuziunii Române.

În 1952, ea s-a stabilit la București, pentru a urma cursurile Școlii Speciale de Muzică.

Ileana Cotrubaș a debutat în 1964 pe scena Operei din București, iar ulterior a devenit una dintre cele mai apreciate soprane române pe plan internațional. A cântat la Opera de Stat din Viena, la Hamburg și Berlin, precum și la Festivalul de la Salzburg, Glyndebourne, Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala din Milano și Metropolitan Opera din New York.

FOTO: Profimedia

Comentarii 1
  • Constantin Pop

    Cerul o primește cu ropote lungi de aplauze pe această Mare Doamnă a artei lirice.
    Va rămâne precum Hariclea Darclee , Elena Ciornei, Lucia Țibuleac, Ioan Passo, Ludovic Spiess în memoria noastră.
    Drum bun între stele Ileana Cotrubaș!

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