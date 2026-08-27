Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați a emis prognoza pentru următoarele zile în privința cotelor apelor Dunării. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul oficial al Administrației Fluviale, se estimează că nivelul fluviului la Cernavodă va fi staționar, în următoarele două zile. Vezi datele mai jos.
Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați (AFDJ) anunță pe site-ul oficial care este tendința apelor Dunării în următoarele 48 de ore, precum și adâncimile minime sondate pe Dunăre. Potrivit datelor, în următoarele două zile s-ar preconiza ca nivelul fluviului la Cernavodă să rămână staționar, la -248 de centimetri.
De asemenea, tendința la Brăila ar fi în creștere, cu un interval de 1-3 centimetri, cota probabilă ajungând la -8 centimetri. Tendința ar fi în creștere și la Giurgiu, tot cu un interval de 1-3 centimetri, ajungând la o cotă probabilă de -187 de centimetri.
A fost emis un grafic și pentru ziua în curs, 27 august 2026, referitor la cotele apelor Dunării. Datele indică faptul că a fost înregistrată o creștere de la Baziaș la Corabia și de la Cernavodă la Sulina. O scădere a fost înregistrată la Oltenția. De la Turnu Măgurele la Giurgiu și la Călărași, nivelul este staționar.
De altfel, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis prognoza debitelor și nivelurilor în intervalul 26 august, ora 07:00 – 2 septembrie, ora 07:00.
„Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere în primele patru zile până la valoarea de la 1600 m3/s, staționar în următoarea zi, apoi în scădere până la valoarea de 1500 m3/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor august (3900 m3/s) și septembrie (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în creștere, exceptând prima parte a intervalului de prognoză, când vor fi relativ staționare pe sectorul Oltenița – Tulcea”, anunță instituția.