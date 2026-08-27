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Cotele apelor Dunării. În ce zone crește sau scade debitul fluviului. Date oficiale de la Administrația Fluvială

Cotele apelor Dunării. În ce zone crește sau scade debitul fluviului. Date oficiale de la Administrația Fluvială
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Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați a emis prognoza pentru următoarele zile în privința cotelor apelor Dunării. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul oficial al Administrației Fluviale, se estimează că nivelul fluviului la Cernavodă va fi staționar, în următoarele două zile. Vezi datele mai jos.

Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați (AFDJ) anunță pe site-ul oficial care este tendința apelor Dunării în următoarele 48 de ore, precum și adâncimile minime sondate pe Dunăre. Potrivit datelor, în următoarele două zile s-ar preconiza ca nivelul fluviului la Cernavodă să rămână staționar, la -248 de centimetri.

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De asemenea, tendința la Brăila ar fi în creștere, cu un interval de 1-3 centimetri, cota probabilă ajungând la -8 centimetri. Tendința ar fi în creștere și la Giurgiu, tot cu un interval de 1-3 centimetri, ajungând la o cotă probabilă de -187 de centimetri.

Tendința apelor Dunării în următoarele două zile. Sursă foto: AFDJ

A fost emis un grafic și pentru ziua în curs, 27 august 2026, referitor la cotele apelor Dunării. Datele indică faptul că a fost înregistrată o creștere de la Baziaș la Corabia și de la Cernavodă la Sulina. O scădere a fost înregistrată la Oltenția. De la Turnu Măgurele la Giurgiu și la Călărași, nivelul este staționar.

Cotele apelor Dunării, azi, 27 august 2026. Sursă foto: AFDJ

Prognoza emisă de Institutul de Hidrologie

De altfel, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis prognoza debitelor și nivelurilor în intervalul 26 august, ora 07:00 – 2 septembrie, ora 07:00.

„Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere în primele patru zile până la valoarea de la 1600 m3/s, staționar în următoarea zi, apoi în scădere până la valoarea de 1500 m3/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor august (3900 m3/s) și septembrie (3800 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în creștere, exceptând prima parte a intervalului de prognoză, când vor fi relativ staționare pe sectorul Oltenița – Tulcea”, anunță instituția.

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