Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați a emis prognoza pentru următoarele zile în privința cotelor apelor Dunării. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul oficial al Administrației Fluviale, se estimează că nivelul fluviului la Cernavodă va fi staționar, în următoarele două zile. Vezi datele mai jos.

Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați (AFDJ) anunță pe site-ul oficial care este tendința apelor Dunării în următoarele 48 de ore, precum și adâncimile minime sondate pe Dunăre. Potrivit datelor, în următoarele două zile s-ar preconiza ca nivelul fluviului la Cernavodă să rămână staționar, la -248 de centimetri.

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De asemenea, tendința la Brăila ar fi în creștere, cu un interval de 1-3 centimetri, cota probabilă ajungând la -8 centimetri. Tendința ar fi în creștere și la Giurgiu, tot cu un interval de 1-3 centimetri, ajungând la o cotă probabilă de -187 de centimetri.

A fost emis un grafic și pentru ziua în curs, 27 august 2026, referitor la cotele apelor Dunării. Datele indică faptul că a fost înregistrată o creștere de la Baziaș la Corabia și de la Cernavodă la Sulina. O scădere a fost înregistrată la Oltenția. De la Turnu Măgurele la Giurgiu și la Călărași, nivelul este staționar.

Prognoza emisă de Institutul de Hidrologie

De altfel, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis prognoza debitelor și nivelurilor în intervalul 26 august, ora 07:00 – 2 septembrie, ora 07:00.