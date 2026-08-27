Cațavencii.ro: Toamna se numără autostrăzile

Toamna se numără autostrăzile. Mai sunt câteva zile și vom ști exact câți bani am luat din PNRR. Se plătesc doar lucrările și investițiile executate până la data de 31 august. Știrea e cam așa: „Din cei 132,4 km de autostradă rămași să fie finanțați prin PNRR, doar 45,9 km vor fi gata până pe 31 august, data-limită. Restul de 86,5 km – până la sfârșitul anului, susțin autoritățile. CNAIR: «Se va plăti prin PNRR ce s-a făcut până pe 31 august. Restul, din bugetul de stat».” Citește continuarea pe Cațavencii.ro!

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