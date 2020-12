Cel mai periculos traficant de droguri din România o hărțuia pe o celebră avocată! Relațiile lui se întindeau până la vârful Administrației Penitenciarelor. Denunț uluitor scris de temutul lider interlop Bebino! (EXCLUSIV)

Liderul interlop Marian Bejan, considerat de procurori drept cel mai periculos traficant de droguri din România după ce ar fi pus la care nu mai puțin de patru asasinate, este acuzat, într-un denunț formulat la DIICOT chiar de către cunoscutul interlop Bebino. Bejan e acuzat că ar fi „terorizat-o” pe celebra avocată Laura Vicol și că, prin intermediul unui ofițer antidrog care lucra pentru el, ar fi ajuns până la o șefă din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). În același timp, Marius Alecu, zis Bebino, a explicat procurorilor și cum era vândută cocaina, în cluburile de lux, cu ajutorul agenților de pază controlați de Bejan , dar a vorbit și despre conflictele violente ale acestora cu gruparea Sportivilor.

Unul dintre cei mai temuți bătăuși care reușise, în ultimii ani, să se impună pe străzile Bucureștiului, a fost aproape măcelărit, la începutul anului, în fața une curți din zona Tei Toboc. În urma incidentului, Marius Alecu, zis Bebino, a suferit mai multe răni grave și chiar și-a pierdut două degete, după ce a fost victima unui atac condus de Cezar Petcu, zis Joe, un cuțitar notoriu, bine cunoscut de polițiștii bucureșteni.

Cu toate că a fost la un pas de moarte, Bebino a fost acuzat, la rândul său, de tentativă de omor, după ce, în timpul răfuielii, i-ar fi tăiat gâtul unuia dintre atacatori. Aflat în arest la domiciliu, Bebino a dat, în data de 10 noiembrie, o declarație la DIICOT, în care a povestit procurorilor antimafia mai multe detalii legate de modul în care funcționa gruparea de trafic de cocaină conduse de Marian Bejan și rolul pe care îl avea, la acel moment, comisarul șef Robert Badea, ofițer în cadrul Brigazii de Combatere a Crimei Organizate București.

Bărbatul a explicat că este convins de faptul că atacul împotriva lui a fost coordonat de Bejan ca urmare a unui incident produs în clubul BOA. Acesta susține că, într-o noapte, s-a dus la toaleta bărbaților, însă ușa era încuiată, iar în cabină „se aflau două fete și un bărbat”. Una dintre femei, despre care susține că numește „Carla”, l-ar fi înjurat, iar el, în replică, ar fi scuipat-o. Bebino spune că, ulterior, a aflat că tânăra era, de fapt, nevasta lui Bejan, care i-ar fi reproșat, în acest sens „că nu mai are niciun fel de respect”.

Ulterior, traficantul de droguri i-ar fi plătit 15.000 de euro lui Cezar Petcu, căruia i-ar fi cerut să-l omoare pe Bebino. În replică, Petcu ar fi răspuns că suma este prea mică și că, pentru acești bani este dispus „doar să-l taie”, ceea ce, de altfel, s-a și întâmplat.

Liderul interlop, care face parte din gruparea Sportivilor, a explicat și cum se vindeau drogurile în cluburile de lux.

„Da, el a făcut grupul bodyguarzilor, știu sigur. Am văzut intervenții, că vedea duba de bodyguarzi de la alte localuri. Da, am văzut eu și prietenii mei. Eu am fost bodyguard în Europa Player, nu mi-au cerut să fac treaba lor. Se dicta cine să intre sau să nu intre în cluburi și se interzicea ca cineva să intre cu bodyguarzii lui. Prin manageri se vorbea pentru a cumpăra cocaina. Într-o zi am vorbit prin manager, i-am dat 400 de lei și s-a dus și a luat de la BOA de la baie. În noiembrie, decembrie, am cumpărat cocaină prin managerul de la BOA, la Mia Musica”, a spus Bebino.

Acesta a arătat anchetatorilor și care era rolul polițistului Robert Badea, considerat unul dintre cei mai importanți oameni din gruparea condusă de Marian Bejan.

Interlopul din Berceni a spus că, despre Robert Badea știa că este polițist și a fost sfătuit să-l evite, pentru că, în cazul unui conflict, era capabil „să-l lege”.

„O șefă din ANP a fost cu Badea”

Acesta susține că ofițerul proteja gruparea de traficanți și „nu-și făcea treaba” de polițist. În plus, Robert Badea ar fi reușit să lege unele relații importante pentru Marian Bejan, inclusiv în structurile de conducere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

„Părerea mea este că da, părere personală. Știu de la Victor că ar fi fost cu Badea o șefă de la ANP, în 2018 mi-a spus, nu era la pușcărie. La o discuție amicală am aflat lucrul acesta”, a mai pus Marius Alecu, zis Bebino.

Bărbatul a mai arătat în fața procurorilor și faptul că, din ce știe el, Marian Bejan ar fi hărțiut-o și pe cunoscuta avocată Laura Vicol.

Angajată de Bebino să-i apere interesele în dosarul în care este acuzat de tentativă de omor, Laura Vicol ar fi fost hărțuită de traficantul de droguri, care fi-ar fi cerut, în mod insistent, o întâlnire.

În acest sens, interlopul din gruparea Sportivilor a fost întrebat de procurorul DIICOT ce știe despre relația dintre Bejan și Laura Vicol.

„Nu știu, mi-a zis că o teroriza să se vadă cu el, dar nu știu dacă avea contract. Mi-a zis că insista să ia legătura cu ea, nu a spus în ce sens, de ce. I-a spus că nu are ce să vorbească cu el. Dar la insistențele lui, a acceptat să se vadă ca să afle despre ce este vorba. La 3-4 luni după ce am fost tăiat, la începutul dosarului, atunci erau insistențele lui Bejan. S-a dus după la Bejan, s-a văzut cu Laura Vicol, i-a spus că nu are nicio legătură cu mine și i-a arătat o discuție pe Instagram și a spus că l-a ajutat. De la început, i-am spus că lămuresc situația cu atacul. Nu i-a cerut Laurei să obțină informații de la Bejan”, a mai scris Bebino.

Acesta a vorbit și despre conflictele violente care au existat între oamenii lui Bejan și gruparea Sportivilor, din care, de altfel, el însuși face parte.

Bărbatul a arătat că, înainte să fie înjunghiat, s-a certat cu polițistul Robert Badea la un salon de masaj erotic. Atunci, atât el, cât și alți membri ai grupării din Berceni, ar fi plecat bătuți.

„Înainte de conflictul meu, a existat un conflict între Badea și bodyguarzii sportivi din Berceni, la Budist s-a întâmplat să fiu agresat, pe George Pădure și încă un băiat au fost bătuți, bodyguarzii sunt coordonați de Badea și Barbu”, a mai spus liderul interlop.

Marius Alecu a mai spus că, în conflict direct cu Bejan intrase, însă, Mircea Băluș, zis Mircea Nebunu, considerat, actualmente, liderul bandelor din cartierul Berceni. „Mircea Nebunu avea probleme cu Bejan. Are creierul mic, îl cumpără imediat Bejan”, a mai explicat, în fața procurorilor DIICOT, Marius Alecu, zis Bebino.