Apple ar putea lansa primul său smartphone pliabil în septembrie, a raportat ziarul sud-coreean „Chosun Ilbo”. În mai, Samsung Display va începe, potrivit surselor, să producă ecrane pentru smartphone-urile Apple cu un astfel de format. Ambele companii au refuzat să comenteze aceste informații.

Potrivit Apple Insider , primul iPhone Fold ar putea sosi pe piață în ultima parte a anului 2026. Zvonurile despre acest dispozitiv au circulat din 2017. În 2019, Samsung a lansat primul telefon pliabil care se îndoaie ca o carte- Samsung Galaxy Fold. În 2020, a fost lansat Samsung Galaxy Z Flip, primul telefon glisabil care se îndoaie de jos în sus sau de jos în sus.

Prețul unui iPhone pliabil: 2.000 – 2.500 dolari

Succesul obținut de Samsung după 6 ani a readus zvonurile că și Apple ar putea produce telefoane pliabile. În 2025, au fost lansate Samsung Galaxy Z Flip 7 și Samsung Galazy Z Fold 7. Însă, dispozitivul pliabil de la Apple ar semăna mai degrabă cu un iPad mini decât cu un iPhone. Va fi ca atunci când două iPhone-uri sunt combinate la mijloc.

Alte zvonuri răspândite pe internet susțin că telefonul va avea ecran de 7.76 inch, iar rezoluția de 2.713 x 1.920. Primul iPhone pliabil ar urma să fie lansat în septembrie 2026. Analistul Ming-Chi Kuo a speculat în martie 2025 că un asemenea model ar putea costa între 2.000 și 2.500 de dolari, în funcție de model.

Forbes: Apple nu va lansa iPhone 18 în 2026

Forbes scrie că Apple va lansa iPhone 18 în 2027, fiind o premieră pentru compania care va trebui să se bazeze pe vânzările de modelele iPhone 17 timp de 18 luni. Un model îmbunătățit pentru modelul iPhone Air ar fi programat să apară în primăvara 2027. Acesta va fi precum un model premium ca în cazul iPhone-urilor.

Modelele iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max ar putea fi lansate în toamna 2027. Versiunea standard (cea mai ieftină) va fi lansată mult mai târziu. Motivul ar fi politicile tarifare ale președintelui american Donald Trump și atitudinea sa ostilă față de China.

Timp de două decenii, 90% din modelele iPhone au fost fabricate în fabricile Apple din Republica Populară Chineză. Potrivit unui zvon din aprilie 2025, Apple ar putea transfera producția la scară largă a iPhone-urilor în India. Din 2023, Apple a accelerat și a dublat producția iPhone-urilor în India cu 25%. Niciun zvon nu a fost confirmat până la această oră de Apple.

