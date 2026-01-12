Prima pagină » EXCLUSIV » Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile

Andrei Dumitrescu
12 ian. 2026, 05:00, EXCLUSIV
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile

Cei doi gardieni de la Centrul Educativ Buziaș, care ar fi obligat mai mulți minori să întrețină relații sexuale în fața lor, au fost mutați, pe aceleași funcții, la Penitenciarul Timișoara. Totuși, până când, pe baza probelor, procurorii vor ajunge la o concluzie, aceștia vor avea de îndeplinit numai anumite categorii de misiuni.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au deschis o amplă anchetă după ce, la sfârșitul anului trecut, doi polițiști de penitenciare din cadrul Centrului Educativ Buziaș au fost acuzați că ar fi abuzat sexual mai mulți minori în vârstă de 15, 16 și 17 ani. Ce doi ar fi fost denunțați la parchet după ce conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) a trimis la Buziaș o echipă de control pentru a verifica unele informații legate de presupuse abuzuri sexuale îndreptate împotriva condamnaților.

Ofițerii trimiși de la București au stabilit că mai mulți băieți cu vârste cuprinse 15 și 17 ani, încarcerați la Centrul Educativ Buziaș, ar fi fost obligați de doi gardieni să întrețină relații sexuale între ei, în timp ce polițiștii de penitenciare respectivi îi priveau. În cazul în care refuzau, minorii ar fi fost dezbrăcați cu forța de către cei doi bărbați și bătuți la pielea goală.

Mai mult, conform unor surse din cadrul ANP, directoarea Georgeta Dumitrașcă ar fi știut de multă vreme ce au făcut cei doi subalterni, însă ar fi ascuns acest lucru pentru a nu risca să-și piardă funcția de conducere.

Agenții acuzați de abuz sexual, supravegheați de proprii colegi

Totuși, spun sursele Gândul, denunțul s-ar fi bazat exclusiv pe afirmațiile presupuselor victime, în condițiile în care cei doi agenți ar fi negat acuzațiile, iar în spațiile în care s-ar fi produs faptele nu există camere de supraveghere. Ca urmare, cei doi subofițeri nu au putut fi puși sub acuzare și nici nu au putut să fie sancționați disciplinar.

Chiar și așa, directoarea a demisionat iar agenții au fost transferați la Penitenciarul Timișoara. Aici, conform surselor Gândul, ei urmează să aibă activități de pază în foișoare, escortă sau îi vor sprijini pe noii colegi, care, neoficial, îi vor ține permanent sub observație.

Unul dintre agenți are zece ani vechime în sistemul penitenciar, este căsătorit, are un copil iar soția lui este din nou însărcinată, în timp ce al doilea agent ar fi încadrat de patru ani și nu ar fi însurat.

În același timp, băieții pe care aceștia i-ar fi abuzat sexual au fost încarcerați la Centrului Educativ Buziaș după ce au primit condamnări definitive pentru infracțiuni de furt și tâlhărie.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa zis pastor i-a convins că poate să-i vindece de cancer. Ce spun reprezentanții Guvernului
05:00, 11 Jan 2026
Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa zis pastor i-a convins că poate să-i vindece de cancer. Ce spun reprezentanții Guvernului
EXCLUSIV Apar noi dezvăluiri despre controversata Raluca Rogoz, numită de Bolojan șefa „Achizițiilor Publice”. Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1 spun că președinta ANAP nu era pregătită din punct de vedere profesional
06:00, 10 Jan 2026
Apar noi dezvăluiri despre controversata Raluca Rogoz, numită de Bolojan șefa „Achizițiilor Publice”. Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1 spun că președinta ANAP nu era pregătită din punct de vedere profesional
EXCLUSIV Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută
05:00, 10 Jan 2026
Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută
EXCLUSIV Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care se afla președintele a fost lăsat la urmă. Banii vin de pe Charles de Gaulle”. Cât de performante sunt, de fapt, comunicațiile C-27J Spartan
05:30, 09 Jan 2026
Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care se afla președintele a fost lăsat la urmă. Banii vin de pe Charles de Gaulle”. Cât de performante sunt, de fapt, comunicațiile C-27J Spartan
EXCLUSIV Dubla tragedie aviatică de la Cogealac e blocată la Secția Parchetelor Militare de patru ani. Care este cauza tergiversării anchetei
06:00, 08 Jan 2026
Dubla tragedie aviatică de la Cogealac e blocată la Secția Parchetelor Militare de patru ani. Care este cauza tergiversării anchetei
EXCLUSIV Un tiktoker bucureștean cu peste 5.000 de urmăritori, anchetat după ce și-ar fi violat fetița de 8 ani. Mărturiile copilului sunt înspăimântătoare
05:00, 08 Jan 2026
Un tiktoker bucureștean cu peste 5.000 de urmăritori, anchetat după ce și-ar fi violat fetița de 8 ani. Mărturiile copilului sunt înspăimântătoare
Mediafax
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
Digi24
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală”
Mediafax
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul pe care s-ar baza
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Meghan Markle și Prințul Harry se întorc împreună în Marea Britanie pentru prima dată după patru ani
CONTROVERSĂ Donald Trump amenință: “Într-un fel sau altul, Groenlanda va fi a noastră”
05:00
Donald Trump amenință: “Într-un fel sau altul, Groenlanda va fi a noastră”
TEHNOLOGIE Secretul prin care iranienii transmit imagini de la proteste, deși internetul este oprit în toată țara
05:00
Secretul prin care iranienii transmit imagini de la proteste, deși internetul este oprit în toată țara
BANI Criza memoriilor RAM este mai gravă decât se credea: Vei plăti mai mult pentru calculatoare, telefoane și televizoare
05:00
Criza memoriilor RAM este mai gravă decât se credea: Vei plăti mai mult pentru calculatoare, telefoane și televizoare
TEHNOLOGIE Apple ar putea anunța lansarea primului său smartphone iPhone pliabil în septembrie 2026 în ciuda scumpirii electronicelor
05:00
Apple ar putea anunța lansarea primului său smartphone iPhone pliabil în septembrie 2026 în ciuda scumpirii electronicelor
VIDEO Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre”
05:00
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre”
MILITAR Trump amenință Iranul: dacă va ataca baze americane în zonă, noi vom lovi mai puternic decât își imaginează ei
05:00
Trump amenință Iranul: dacă va ataca baze americane în zonă, noi vom lovi mai puternic decât își imaginează ei

Cele mai noi

Trimite acest link pe