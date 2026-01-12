Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile

Cei doi gardieni de la Centrul Educativ Buziaș, care ar fi obligat mai mulți minori să întrețină relații sexuale în fața lor, au fost mutați, pe aceleași funcții, la Penitenciarul Timișoara. Totuși, până când, pe baza probelor, procurorii vor ajunge la o concluzie, aceștia vor avea de îndeplinit numai anumite categorii de misiuni.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au deschis o amplă anchetă după ce, la sfârșitul anului trecut, doi polițiști de penitenciare din cadrul Centrului Educativ Buziaș au fost acuzați că ar fi abuzat sexual mai mulți minori în vârstă de 15, 16 și 17 ani. Ce doi ar fi fost denunțați la parchet după ce conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) a trimis la Buziaș o echipă de control pentru a verifica unele informații legate de presupuse abuzuri sexuale îndreptate împotriva condamnaților.

Ofițerii trimiși de la București au stabilit că mai mulți băieți cu vârste cuprinse 15 și 17 ani, încarcerați la Centrul Educativ Buziaș, ar fi fost obligați de doi gardieni să întrețină relații sexuale între ei, în timp ce polițiștii de penitenciare respectivi îi priveau. În cazul în care refuzau, minorii ar fi fost dezbrăcați cu forța de către cei doi bărbați și bătuți la pielea goală.

Mai mult, conform unor surse din cadrul ANP, directoarea Georgeta Dumitrașcă ar fi știut de multă vreme ce au făcut cei doi subalterni, însă ar fi ascuns acest lucru pentru a nu risca să-și piardă funcția de conducere.

Agenții acuzați de abuz sexual, supravegheați de proprii colegi

Totuși, spun sursele Gândul, denunțul s-ar fi bazat exclusiv pe afirmațiile presupuselor victime, în condițiile în care cei doi agenți ar fi negat acuzațiile, iar în spațiile în care s-ar fi produs faptele nu există camere de supraveghere. Ca urmare, cei doi subofițeri nu au putut fi puși sub acuzare și nici nu au putut să fie sancționați disciplinar.

Chiar și așa, directoarea a demisionat iar agenții au fost transferați la Penitenciarul Timișoara. Aici, conform surselor Gândul, ei urmează să aibă activități de pază în foișoare, escortă sau îi vor sprijini pe noii colegi, care, neoficial, îi vor ține permanent sub observație.

Unul dintre agenți are zece ani vechime în sistemul penitenciar, este căsătorit, are un copil iar soția lui este din nou însărcinată, în timp ce al doilea agent ar fi încadrat de patru ani și nu ar fi însurat.

În același timp, băieții pe care aceștia i-ar fi abuzat sexual au fost încarcerați la Centrului Educativ Buziaș după ce au primit condamnări definitive pentru infracțiuni de furt și tâlhărie.