Prima pagină » Știri politice » Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre”

12 ian. 2026, 05:00, Știri politice
Ilie Bolojan a participat în cadrul adunării de la Campusul BBSO (Biserica Baptistă Speranța Oradea), în cursul zilei de duminică, 11 ianuarie 2026. Prezent la una dintre cele mai mari biserici baptiste din Oradea, prim-ministrului i-a fost înălțată o rugăciune pentru „înțelepciune”. De altfel, oficialul a „bifat” și un mesaj de salut pe scenă, în fața mulțimii.

Aflat în centrul atenției cu pachetul de măsuri adoptat, precum și cu haosul creat printre cetățeni, în urma impozitelor majorate în 2026, Ilie Bolojan nu a ratat o incursiune publică la Oradea, duminică, 11 ianuarie 2026. Prezent în cadrul adunării de la Campusul BBSO – Biserica Baptistă Speranța Oradea – premierul a urcat pe scenă și a susținut un mesaj de salut.

Premierul a fost prezent la adunare BBSO

Pastorul Cristian Sonea a rostit o rugăciune specială pentru Ilie Bolojan, în amfiteatrul BBSO, rugându-i pe cei prezenți să se ridice în picioare și să asculte predica.

„Vreau acum să îl invit pe domnul prim ministru. Este o onoare pentru noi să fie astăzi aici împreună cu noi și pentru că a trecut ceva timp de când a fost la BBSO am vrea să aibă un cuvânt special de salut pentru noi, pentru biserica noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze”, a spus pastorul Cristian Sonea.

Premierul Bolojan a legat dezvoltarea orașului Oradea de contribuția comunităților din oraș. A mulțumit și credincioșilor BBSO.

„Pentru că dacă orașul Oradea s-a dezvoltat este și datorită comunităților noastre, care fiecare a pus o piatră de temelie la orașul nostru. Vreau să vă mulțumesc însă și pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat în toți acești ani. Cu toate greutățile pe care le avem, am mare încredere că așa cum Oradea s-a schimbat în bine și se schimbă în continuare în acești ani, și țara noastră se poate schimba în mai bine în anii următor. Dumnezeu să aibă în pază țara noastră și pe toți românii, oriunde s-ar afla”, a menționat Ilie Bolojan.

Premierul Bolojan, pe scenă în amfiteatru, la adunare BBSO

Apoi, pastorul Cristian Sonea a anunțat momentul de rugăciune închinat lui Bolojan, precum și a celor care ne conduc țara, în fața a sute de persoane.

„Biblia ne îndeamnă să ne rugăm pentru cei care sunt înălțați în funcții de conducere, și nu în fiecare duminică ne vizitează domnul prim ministru al României. Am vrea să avem acest moment special și apoi să ne rugăm în fiecare săptămână pentru țara noastră și pentru cei care sunt acolo în funcțiile de conducere.

Doamne, te rog așa de mult astăzi pentru cei care conduc națiunea noastră. Doamne, te rog așa de mult ca tu să le oferi binecuvântarea și protecția ta. Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre… Doamne, niciun om nu poate sta în picioare prin propria înțelepciune. De aceea te rog așa de mult să pui peste dânsul înțelepciunea care vine de sus”, a spus Sonea.

„Niciun guvern nu poate să rămână în picioare prin propria forță. De aceea te rog așa de mult să ai grijă de toți cei care sunt în conducerea țării noastre. Știm că nicio țară nu poate fi binecuvântată cu adevărat dacă nu dai tu binecuvântarea peste țara respectivă. Doamne, fă ca fața ta să strălucească peste țara noastră și Doamne adu vremuri în care ura să fie înlocuită de dragoste. Dezbinarea, Doamne, și toate celelalte lucruri rele să fie date la o parte”, a mai spus pastorul.

Sursă foto: capturi video YouTube – BBSO

