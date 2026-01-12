Prima pagină » Știri externe » Secretul prin care iranienii transmit imagini de la proteste, deși internetul este oprit în toată țara

12 ian. 2026, 05:00, Știri externe
Regimul de la Teheran a tăiat accesul la internet și liniile telefonice pentru toată populația Iranului din marile orașe pe fondul protestelor care au luat amploare. 85 de milioane de iranieni au fost practic izolați de restul lumii. Însă, 1,5 milioane de protestatari au ieșit în stradă pe 10 ianuarie. S-a raportat uciderea a între 544 și 2.000 de protestatari iranieni ,precum și arestarea a peste 10.000. 

Manifestanții au putut distribui pe internet filmări de la proteste, inclusiv cele șocante în care forțele de ordine îi împușcă. Au fost publicate mai multe clipuri în care protestatarii strigă moarte dictatorului.

Elon Musk le-a readus internetul iranienilor

Cum s-a întâmplat? A fost datorită inițiativei omului de afaceri Elon Musk, director al companiilor X și SpaceX. El le-a furnizat accesul la internet prin sateliții Starlink, iar mulți internauți au putut sparge restricția impusă de guvernul iranian și să acceseze internetul global. Utilizatorii s-au putut conecta la constelațiile de sateliți de pe orbita joasă prin semnalele GPS.

Pe 9 ianaurie s-au raportat multiple tentative ale regimului iranian pentru a bloca și a întrerupe semnalele Starlink, afectând 30% în faza inițială, și ulterior, 80% din traficul de internet.  Autoritățile au făcut liste albe cu instituțiile afiliate cărora li s-a permis accesul la internet și conturi limitate. A permis funcționarea în continuare a canalelor de Telegram și a presei de stat, precum și a unor universități.

Expertul VPN Simon Migliano a declarat că blocarea internetului cu scopul de a zdrobi dizidența îi provoacă economiei iraniene pierdereri de 1,56 de milioane de dolari la fiecare oră când internetul este blocat.

Regimul a reușit să bruieze semnalele sateliților lui Musk

Potrivit  Times of Israel,au apărut raporte că regimul a reușit să întrerupă în totalitate accesul și la semnalele Starlink.  Este pentru a treia oară din 2019 când Iranul întrerupe accesul la internet. A doua oară a fost la moartea lui Mahsa Amini care a provocat proteste în masă.

Elon Musk le-a furnizat iranienilor acces la internet prin Starlink în 2022, pe durata demonstrațiilor de după moartea lui Amini, precum și în 2025, cu ocazia Războiului de 12 zile, ca semn de susținere a Israelului.

Amir Rashidi, director pe drepturi digitale și securitate de la Miaan Group, a declarat că guvernul iranian folosește un tip de tehnologie pentru bruiaj mobil pentru a întrerupe receptoare de televiziune prin satelit.

Mediafax
