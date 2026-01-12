Prima pagină » Știri externe » Donald Trump amenință: “Într-un fel sau altul, Groenlanda va fi a noastră”

12 ian. 2026, 05:00, Știri externe
Președintele american Donald Trump și-a reiterat dorința de anexare a Groenlandei într-un interviu acordat presei din Air Force One.

Trump spune că dacă SUA nu vor anexa Groenlanda, o vor face Rusia sau China.

„Dacă nu luăm Groenlanda, China sau Rusia o vor lua. Nu intenționez să las asta să se întâmple. Într-un fel sau altul, Groenlanda va fi a noastră.”

