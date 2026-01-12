Donald Trump amenință: “Într-un fel sau altul, Groenlanda va fi a noastră”

Președintele american Donald Trump și-a reiterat dorința de anexare a Groenlandei într-un interviu acordat presei din Air Force One.

Trump spune că dacă SUA nu vor anexa Groenlanda, o vor face Rusia sau China.

„Dacă nu luăm Groenlanda, China sau Rusia o vor lua. Nu intenționez să las asta să se întâmple. Într-un fel sau altul, Groenlanda va fi a noastră.”

Autorul recomandă: Donald Trump, furibund pe tema Groenlandei, amenință cu anexarea: „Dacă nu vor cu frumosul, atunci va fi cu urâtul. SUA nu vor avea Rusia sau China vecini. Vom face ceva, fie că le place, fie că nu”. Ce spune liderul SUA despre cumpărarea teritoriului danez/ Răspunsul Groenlandei pentru Trump: „Nu!”