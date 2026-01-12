Prima pagină » Știri externe » Criza memoriilor RAM este mai gravă decât se credea: Vei plăti mai mult pentru calculatoare, telefoane și televizoare

12 ian. 2026, 05:00, Știri externe
Cererea mare de memorii RAM de către companiile care produc tehnologii cu inteligență artificială a produs o scumpire globală a produselor electronice, de la televizoare, laptopuri, console și computere la smartphone-uri, frigidere și chiar mașini de spălat.

Nvidia, AMD, OpenAI, Microsoft, Apple și Google se bat pentru cipurile de memorii pentru a concura în cursa AI declanșată din anul 2023. Potrivit CNBC, prețurile la memoriile RAM ar putea crește și cu 50% în primul sfert al anului 2026. Majorările de cost nu mai pot fi absorbite și vor fi transferate către consumatori în 2026.

O memorie RAM de 60$ a ajuns să coste 300$

În ianuarie 2025, o memorie RAM DDR5  de 8 GB costa între 60 și 90 de dolari. La începutul anului 2026, costul ajunge la 300 de dolari.

Primii afectați au fost jucătorii de PC. Este pentru a doua oară când sunt loviți de scumpiri de la începerea acestui deceniu, după ce între 2021 -2022 s-au confruntat cu scumpirea plăcilor video din cauza cererii crescute pentru minerit criptomonede.

La ora actuală, în România,  memoriile RAM Kingston cu o capacitate de 16 GB au ajuns să coste peste 2.500 de lei pe cel mai mare magazin online. Iar memoriile Kingston Fury Beast de 64 GB (pentru jucătorii împătimiți) costă peste 5.400 lei.

Cererea pentru cipurile de memorie a crescut din cauza Cursei AI

Chris Miller, autorul volumului Chip War, dă vina pe inteligența artificială , fiind considerată „factorul principal” care alimentează cererea de memorie. Unele companii au decis chiar să se retragă de pe piața de consum.

„A existat o creștere puternică a cererii de cipuri de memorie, determinată în special de memoria de bandă largă (High Bandwidth Memory) necesară pentru aplicațiile AI. Acest lucru a dus la scumpiri pe toate segmentele de memorie”, a declarat el.

Avem o cerere semnificativă de memorii și ne copleșește capacitatea de aprovizionare a întregii industrii, a spus omul de afaceri Sumit Sadana de la Micron pentru CNBC la CES trade show organizat la Las Vegas. Stocurile la Micron au crescut cu 247% în ultimul ani. Compania a raportat un venit aproape triplu în ultimul sfert al anului 2025.

TrendForce, o platformă de cercetare de la Taipei, avertizează creșterea prețurilor  la memoriile DRAM cu încă 50-55% încă din decembrie 2025.  Producătorii de cipuri și plăci video necesare rulării jocurilor video și programelor de ultimă generație, precum Nvidia și AMD, ar putea scumpi plăcile video la rândul lor.

Telefoanele, laptopurile și televizoarele se vor scumpi

Din cauza dezechilibrării pieței, fabricanții vor fi nevoiți să crească prețurile la electronice, fie să folosească componente mai ieftine. RAM sau memoria de acces aleatoriu este folosit să stocheze coduri pe durata utilizării unui calculator.  Este un component vital pentru orice calculator, telefon sau consolă. Și pentru un chatbot cu inteligență artificială care poate să genereze texte, imagini, sunete și video.

„Ni se oferă prețuri cu aproximativ 500% mai mari decât erau acum doar câteva luni”, a declarat Steve Mason, director general al CyberPowerPC, o companie care construiește computere.

„Cele mai multe informații de piață indică faptul că prețurile și aprovizionarea vor rămâne problematice la nivel global pe tot parcursul lui 2026 și chiar în 2027”, a avertizat Steve Mason.

El a spus pentru BBC că producătorii și consumatorii vor fi nevoiți să ia decizii după scumpirea tuturor electronicelor. Orice folosește cipuri de memorie sau spațiu de stocare se va scumpi.

Pasionații după jocurile video vor fi nevoiți să plătească abonamente la platforme de cloud pentru a juca ultimele jocuri video la setări grafice ridicate.

Mike Howard estimează că pentru un laptop standard cu 16 GB de RAM, prețul fabricației ar putea crește cu 40–50 de dolari, sumă care „va fi, cel mai probabil, transferată consumatorilor”.

„Și smartphone-urile vor resimți presiuni de scumpire. Costul de producție al unui telefon obișnuit ar putea crește cu aproximativ 30 de dolari, iar această creștere va fi, din nou, reflectată în prețul final”, a adăugat el.

Calculatorul devine un LUX în 2026. Există soluții?

Danny Williams propune trei soluții: să accepte să plătească mai mult, să cumpere componente mai ieftine și să accepte compromisuri, fie să amâne înlocuirea componentelor și cumpărarea de noi calculatoare.

Foto: Shutterstock

Computerele sunt bunuri de bază, indispensabile în lumea modernă. Odată cu scumpirea memoriei, consumatorii vor trebui fie să plătească mai mult pentru performanța de care au nevoie, fie să accepte un compromis. O a treia variană ar fi să se mulțumească cu tehnologia veche pentru o perioadă mai lungă.”

Mike Howard de la Tech Insights a spus că este posibil ca scumpirea produselor hardware să determine consumatorii să se reorienteze către serviciile de cloud până în 2027.

Sursa Foto: Envato/ Shutterstock

