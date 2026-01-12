Trump amenință Iranul: dacă va ataca baze americane în zonă, noi vom lovi mai puternic decât își imaginează ei

Donald Trump a dat declarații presei din avionul Air Force One. Președintele spune că încă evaluează opțiunile militare în privința regimului clerical din Iran și se declară furios că au fost protestatari uciși.

El a acuzat Teheranul că începe să treacă de linia roșie, dar în continuare, armata SUA analizează situația.

Evaluăm opțiuni militare în legătură cu Iranul, Voi discuta cu Elon Musk despre readucerea internetului în Iran (prin Starlink). Primesc actualizări la fiecare oră. Unii dintre protestatari au fost împușcați. Voi lua o decizie. Iran începe să treacă (linia mea roșie). Se pare că sunt oameni care au fost uciși și nu ar fi trebuit să fie uciși. Luăm asta foarte în serios, armata analizează situația și noi examinăm câteva opțiuni foarte puternice, a spus președintele.

