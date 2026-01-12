Prima pagină » Știri externe » Trump amenință Iranul: dacă va ataca baze americane în zonă, noi vom lovi mai puternic decât își imaginează ei

12 ian. 2026, 05:00, Știri externe
Donald Trump a dat declarații presei din avionul Air Force One. Președintele spune că încă evaluează opțiunile militare în privința regimului clerical din Iran și se declară furios că au fost protestatari uciși.

El a acuzat Teheranul că începe să treacă de linia roșie, dar în continuare, armata SUA analizează situația.

Evaluăm opțiuni militare în legătură cu Iranul, Voi discuta cu Elon Musk despre readucerea internetului în Iran (prin Starlink). Primesc actualizări la fiecare oră. Unii dintre protestatari au fost împușcați. Voi lua o decizie. Iran începe să treacă (linia mea roșie). Se pare că sunt oameni care au fost uciși și nu ar fi trebuit să fie uciși. Luăm asta foarte în serios, armata analizează situația și noi examinăm câteva opțiuni foarte puternice, a spus președintele.

ACTUALITATE 12 Ianuarie, calendarul zilei: Naya Rivera ar fi împlinit 39 de ani. Se sting Agatha Christie și Lisa Marie Presley
07:15
12 Ianuarie, calendarul zilei: Naya Rivera ar fi împlinit 39 de ani. Se sting Agatha Christie și Lisa Marie Presley
CONTROVERSĂ Aberațiile noilor taxe și impozite Bolojan. Mașinile hibride au un impozit mai mare decât un diesel vechi. Lista completă a creșterilor de taxe la mașini după noua lege fiscală
06:00
Aberațiile noilor taxe și impozite Bolojan. Mașinile hibride au un impozit mai mare decât un diesel vechi. Lista completă a creșterilor de taxe la mașini după noua lege fiscală
VIDEO Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre”
05:00
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre”
EXCLUSIV Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile
05:00
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile
EXTERNE Schema prin care 2 români s-au îmbogățit cu 50.000 de dolari, în câteva zile, în Australia. Poliția a intrat pe fir
22:42
Schema prin care 2 români s-au îmbogățit cu 50.000 de dolari, în câteva zile, în Australia. Poliția a intrat pe fir

