Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale?

„Am avut patru alerte legate de drone în 24 de ore și am avut trei nave lovite în weekend. Acest lucru este inacceptabil”, a declarat ministrul, înaintea reuniunii europene.

România cere accelerarea centrului de securitate de la Marea Neagră

Dan Neculăescu a precizat că îi va informa pe omologii săi europeni despre incidentele recente și despre necesitatea accelerării dezvoltării centrului de securitate maritimă din România. Proiectul beneficiază de sprijin european, iar președinta Comisiei Europene a anunțat o finanțare de 50 de milioane de euro pentru România și Bulgaria, în vederea operaționalizării acestuia.

Ministrul a cerut continuarea contribuțiilor statelor membre cu echipamente și capabilități necesare pentru apărarea României. El a susținut și o coordonare între NATO și Uniunea Europeană, în contextul riscurilor de securitate din regiune.

Pacea din Ucraina, o altă temă pe agenda reuniunii

Șeful diplomației române a anunțat că va aborda și negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. El a salutat interesul reînnoit al Statelor Unite pentru facilitarea discuțiilor de pace, precum și implicarea grupului european care susține interesele Uniunii în acest proces.

Neculăescu a subliniat că România are o frontieră comună de 640 de kilometri cu Ucraina și că interesele țării trebuie să fie reprezentate în negocieri. Prioritatea Bucureștiului este obținerea unei păci durabile și juste.

„România este o țară cu o graniță comună de 640 de kilometri cu Ucraina. Așadar, vreau să mă asigur că astăzi interesele, ideile și contribuția noastră la negocierile de pace sunt auzite. Și mă voi întâlni cu membrii acestui grup european pentru a le spune că vrem pacea, o pace durabilă, de durată și dreaptă ca primă prioritate”, a declarat ministrul.

În cazul în care discuțiile vor aborda viitoarea arhitectură de securitate europeană, ministrul a precizat că aceasta trebuie să pornească de la interesele Uniunii Europene și ale NATO, nu de la solicitările formulate de Rusia în decembrie 2021.

„Dacă se ajunge la discuția privind arhitectura de securitate europeană, voi spune clar că trebuie să pornim mai întâi de la interesele UE și NATO, nu de la solicitarea nerezonabilă pe care am văzut-o din partea Rusiei în decembrie 2021”, a subliniat ministrul de Externe.

Reuniune ministerială dedicată Mării Negre

După Consiliul Afaceri Externe, Dan Neculăescu va participa la o reuniune ministerială dedicată securității și conectivității în regiunea Mării Negre. La discuții vor lua parte reprezentanți ai Turciei, Armeniei și Azerbaidjanului.

„E important să discutăm despre conectivitate, dar și despre securitate. Acest lucru contează foarte mult, iar opiniile lor sunt foarte importante”, a declarat ministrul.

Agenda oficialului român include și întrevederi bilaterale cu miniștri de externe din state partenere și cu reprezentanți ai instituțiilor europene.