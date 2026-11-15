Ministrul Dan Neculăescu merge luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene şi va avea discuţii la Cartierul General al NATO

Ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, va participa luni, 16 noiembrie 2026, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) al Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii ministeriale, șeful diplomației române va pune în prim-plan securitatea Mării Negre, o componentă esențială a securității întregii Uniuni Europene. În contextul incidentelor repetate și al riscurilor la adresa navigației comerciale, ministrul român va pleda cu fermitate pentru garantarea libertății de navigație și pentru accelerarea operaționalizării Hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră.

Ministrul Dan Neculăescu va reafirma, totodată, necesitatea păcii în Ucraina, precum și menținerea unui sprijin multidimensional în perspectiva sezonului rece.

De asemenea, va sustine implicarea activă a UE în eforturile de pace din Ucraina și va transmite omologilor săi contribuția României la aceste discuții și va insista asupra unui răspuns ferm și coordonat la nivel european în fața atacurilor hibride rusești.

Ministrul Afacerilor Externe va participa, de asemnea, la Reuniunea ministerială privind securitatea și conectivitatea trans-regională, cu focus pe Marea Neagră.

Programul mai include o serie de întrevederi bilaterale cu omologi din state partenere, precum și cu oficiali UE.

Totodată, ministrul Afacerilor Externe va avea o serie de întrevederi la nivel înalt cu oficiali ai Comisiei Europene, conducerea Parlamentului European și va avea discuții la Cartierul General al NATO.

De asemenea, ministrul va participa în Parlamentul European la un eveniment dedicat marcării a 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană.