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Senatorul Cosmina Cerva a fost propusă de PSD pentru funcţia de secretar permanent al Senatului

Luiza Dobrescu
Senatorul Cosmina Cerva a fost propusă de PSD pentru funcţia de secretar permanent al Senatului
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La  dezbaterile de luni, de la Senat, senatorul Doina Fedorovici a demisionat din funcția de secretar permanent.

A fost supusă la vot vacantarea postului. De asemenea s-a trecut la numirea unui nou secretar şi a unui nou chestor.

PSD a nominalizat-o pe Cosmina Nadia Cerva, ca secretar, iar pe Doina Fedorovici, pe funcţia de chestor, în locul lui Ninel Peia.

Cosmina Cerva şi Rodica Cuşnir, de la PACE, au trecut săptămâna trecută la PSD, după ce au activat în grupul PACE Întâi România, dizolvat între timp şi transformat în partid.

Cosmina Cerva este şi preşedinta Comisiei de Constituţionalitate din Senat, care s-a ocupat de ancheta care îl viza pe fostul premier Ilie Bolojan şi îântâlnirea secretă pe care a avut-o cu preşdinta CCR, Simina Tănăsescu, în biroul şefului Senatului, Mircea Abrudean.

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