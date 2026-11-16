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Scandal internațional. Macron a trimis în secret militari în Ucraina încă din această vară, fără înștiințarea Parlamentului. Cum a ocolit președintele Franței Constituția pentru a trimite soldați la Kiev

Scandal internațional. Macron a trimis în secret militari în Ucraina încă din această vară, fără înștiințarea Parlamentului. Cum a ocolit președintele Franței Constituția pentru a trimite soldați la Kiev
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Trupele franceze sunt desfășurate în Ucraina într-o misiune secretă încă din vara acestui an. Rolul soldaților francezi este să instruiască personalul ucrainean și să ajute la întreținerea echipamentelor, a declarat luni pentru AFP o sursă familiarizată  cu situația.

Sursa anonimă a declarat că misiunea micului contingent de trupe franceze nu are niciun rol de luptă în războiul cu Rusia. RFI a relatat, conform unor diverse surse, că parlamentarii francezi n-au fost informați despre desfășurarea misiunilor secrete, condusă de un general francez și care poartă numele de cod „Volia”, care în limba ucraineană înseamnă „libertate” sau „voință”.

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Președintele poate ordona desfășurarea de trupe în străinătate

Conform Constituției franceze, președintele, în calitate de șef al forțelor armate, poate ordona desfășurarea de trupe în străinătate fără aprobarea prealabilă a Parlamentului.

Legislativul trebuie doar informat în termen de cel mult trei zile de la începerea intervenției, iar un vot de aprobare este necesar abia dacă misiunea depășește patru luni.

Parlamentarii francezi n-au fost înștiințați

Parlamentarii francezi nu au fost notificați despre această desfășurare, deși Constituția Franței impune informarea Legislativului în termen de trei zile de la trimiterea trupelor în străinătate și un vot de aprobare după patru luni.

Misiunea „Volia” din Ucraina

„Rotația instructorilor francezi care oferă sprijin Ucrainei – fie în Franța, în Polonia sau, ocazional, chiar în Ucraina – este o realitate”, a declarat sursa pentru AFP.

„Însă aceasta nu este o operațiune militară. Nu există absolut nicio intenție de a întreprinde acțiuni coercitive.”

Statul Major al Forțelor Armate Franceze nu a comentat pe seama subiectului, iar sursa nu a precizat numărul militarilor francezi implicați.Din 2023, 25.000 de militari ucraineni au fost instruiți de armata franceză, atât în Franța, cât și în Polonia.

Misiunea „Gerfaut” din Polonia

Mai multe surse, familiarizate cu situația, au declarat pentru RFI că o misiune oficială numită „Gerfaut”, desfășurată în Polonia, servește drept paravan pentru prezența trupelor franceze în Ucraina. Aceasta constituie un punct de tranzit pentru desfășurarea acestora pe teritoriul ucrainean.

Misiunea „Gerfaut” constă într-un detașament militar francez staționat în Polonia din 2023, în cadrul inițiativei Uniunii Europene de asistență militară pentru Ucraina. Personalul armatei franceze are sarcina de a instrui ofițeri care, ulterior, vor comanda unități de luptă ucrainene.

În martie, Marea Britanie a anunțat că ingineri biranici se află în Ucraina, lucrând cot la cot cu ucrainenii pentru întreținerea și repararea vehiculelor militare.

Macron contestă „pacea nedreaptă” în Ucraina/ Le Pen vrea diminuarea ajutorului

În primăvara anului viitor, Franța va organiza alegerile prezidențiale pentru alegerea succesorului președintelui Emmanuel Macron, un susținător fervent al Ucrainei.

Partidul „Adunarea Națională” (RN) – al cărui candidat, Marine Le Pen, este favorita în cursa pentru a-i lua locul lui Macron, a declarat că, în cazul în care va fi aleasă președintă, Franța va reduce ajutorul financiar acordat Ucrainei în termen de șase luni.

În weekend, Macron a afirmat că țările care doresc limitarea ajutorului pentru Ucraina ar presupune „ o pace nedreaptă”, avertizând că o astfel de abordare reprezintă rețeta pentru un nou război.

Președintele francez a condus eforturile europene de a elabora un răspuns coordonat pentru apărarea Ucrainei, propunând ca aliații Kievului să trimită o forță în Ucraina după o eventuală încetare a luptelor cu Rusia.

Zelenski, primit de Macron, la Paris

Zelenski, primit de Macron, la Paris

Despre Forța Multinațională-Ucraina

Creată în 2025 sub conducerea Franței și a Regatului Unit, Forța Multinațională – Ucraina (MNF-U) are un comandament operațional la Paris.Kremlinul a exclus posibilitatea prezenței unor trupe străine de menținere a păcii în Ucraina.În ultimii ani,  Franța a furnizat Ucrainei mortiere Caesar, avioane Mirage 2000 și rachete de precizie pentru a rezista invaziei ruse.

Misiunea acestora nu este de luptă pe linia frontului, ci de sprijin logistic și de întreținere a echipamentelor militare occidentale livrate Kievului.Potrivit investigației RFI, operațiunea secretă (nume de cod „Volia”, condusă de un general francez) se desfășoară pe teritoriul ucrainean cel puțin din vara anului 2026.

Deși Parisul a negat constant că ar avea trupe desfășurate pe teren și a susținut că trimiterea de militari este luată în calcul doar după un eventual acord de pace, surse guvernamentale au recunoscut pentru AFP că rotația instructorilor și tehnicienilor francezi în Ucraina „este o realitate”. Oficialii insistă însă că nu este o „operațiune militară” de luptă, ci una strict tehnică (mentenanță de echipamente și instruire).

Sursa foto: Profimedia

Kremlin: Occidentul duce un război colectiv împotriva Rusiei, din Ucraina

Liderul rus Vladimir Putin a susținut în mod repetat că Rusia luptă împotriva Occidentului (țările membre NATO) într-un război colectiv desfășurat în Ucraina.

De la începerea invaziei ruse din 2022, niciun guvern străin nu a anunțat oficial trimiterea de trupe combatante care să lupte alături de forțele ucrainene. Kievul primește doar armament, echipamente militare,  ajutoare financiare și informații din partea statelor europene și a Statelor Unite.

Rusia: „Orice prezență militară occidentală în Ucraina fac ca statele respective să fie părți ale conflictului”

Dezvăluirea vine într-un moment tensionat, în care Moscova a avertizat în repetate rânduri că orice prezență militară occidentală pe teritoriul Ucrainei transformă statele respective în părți directe ale conflictului și reprezintă o țintă legitimă.

Din tabăra opusă, Coreea de Nord, un aliat cheie al Moscovei, luptă activ de partea forțelor ruse din 2024, de când a trimis oficial trupe pentru a sprijini efortul de război împotriva Ucrainei.

Sursa Foto: Envato/Facebook: Armata Franței

Comentarii 1
  • Dumitru George

    Ti se face sila de propaganda pro razboi.
    Francezii au trimis trupe in Ucraina, dar … nu este o operatiune militara.
    Coreea de Nord „lupta activ de partea fortelor ruse din 2024” … desi toate agentiile de stiri au anuntat de peste un an ca … au fost trimise inapoi.

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