Luca Niculescu a confirmat că România e cu un pas mai aproape de aderarea la OCDE. „Am obținut 24 din cele 25 de avize formale, suntem foarte aproape”

Luca Niculescu a venit cu vești noi legat de aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Premierul susține că România a obținut 24 dintre cele 25 de avize formale necesare. Luca Niculescu a participat astăzi la Forumul directorilor generali ai companiilor membre AmCham CEO organizată de Camera de Comerț Americană în România. Acesta a mai vorbit și despre despre beneficiile acestui demers, dar și despre schimbările pe care le-ar putea aduce în administrația publică.

„Am obținut 24 din cele 25 de avize formale, suntem foarte aproape (de aderarea la OCDE – n. r.). Pentru mine este și o semnificație personală, după anii în care am avut responsabilitatea coordonării acestui proces” a spus Luca Niculescu.

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Aderarea României la OCDE ar putea contribui la creșterea competenței în administrație

Luca Niculescu a declarat la Formul Am Cham de astăzi, 16 noiembrie, că țara noastră e mult mai aproape de îndeplinirea obicetivului de aderare la OCDE. Premierul a precizat că procesul are si o semnificație personală pentru el, după anii în care a coordonat acest demers.

Luca Niculescu a subliniat că, dincolo de investițiile pe care le-ar putea atrage aderarea la OCDE, cel mai important beneficiu pentru România ar fi îmbunătățirea modului în care funcționează administrația publică. OCDE ar putea contribui la dezvoltarea unor instituții mai eficiente, la stabilirea unor reguli mai clare, la creșterea transparenței și la elaborarea unor politici publice bazate pe date, nu pe inspirația de moment.

„Dincolo de investițiile pe care le va aduce, lucrul cel mai important de care cred că are nevoie România este creșterea competenței în administrație și OCDE cu asta ne va ajuta sau și cu asta ne va ajuta, să avem instituții mai eficiente, reguli mai clare, transparență și politici publice care se bazează pe date. Avem atât de multă nevoie să ne bazăm pe date, și nu pe inspirația de moment. Sigur, inspirația poate fi foarte bună, dar întotdeauna am crezut în spontaneitatea care se bazează pe experiență, și nu doar în inspirație”, a adăugat premierul României.

Luca Niculescu, convorbire telefonică cu secretarul general al OCDE

La începutul lunii octombrie, premierul a postat un mesaj pe Facebook în care spunea că a avut „o discuție excelentă cu Secretarul General al OCDE, Mathias Cormann, un prieten apropiat și un susținător constant al României”.

Încă de atunci , 3 octombrie, premierul se arătă otimist și vorbea despre cât de benefic ar fi pentru România să adere la OCDE. Luca Niculescu a numit-o drept o oportunitate care trebuie valorificată pe deplin.

De asemenea, șeful Guvernului a reafirmat angajamentul ferm al țării noastre de a deveni membră OCDE în cel mai scurt timp posibil. Niculescu a subliniat că România ”rămâne pe deplin angajată” să devină membră a OCDE în cel mai scurt timp.

„Procesul de aderare la OCDE este un cadru valoros pentru promovarea bunelor politici și practici în România, în interesul cetățenilor și al economiei. Concret, înseamnă instituții mai eficiente, mai multă transparență, un mediu de afaceri mai predictibil și servicii publice mai bune pentru oameni.



Este o oportunitate pe care intenționăm să o valorificăm pe deplin, așa cum am prevăzut în Programul de Guvernare. Fiecare reformă făcută pe acest drum ne face o țară mai puternică și mai credibilă. România rămâne pe deplin angajată să devină membră a OCDE în cel mai scurt timp”, a scris Luca Niculescu pe Facebook pe 3 octombrie.

Luca Niculescu coordonează, din 2022, procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).