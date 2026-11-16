Un livrator din Nepal a fost bătut cu sălbăticie în București, după ce un tânăr a încercat să-i fure bicicleta. Poliția Capitalei l-a prins pe presupusul agresor

Un livrator din Nepal, în vârstă de 35 de ani, a fost bătut în zona Pieței Domenii din Sectorul 1 al Capitalei, după ce a încercat să oprească un tânăr care voia să îi fure bicicleta din fața unui magazin,conform G4Media. Poliția Capitalei a confirmat incidentul și a anunțat că l-a prins pe presupusul agresor, un tânăr de 20 de ani, cercetat acum pentru tâlhărie calificată.

Incidentul a avut loc duminică, 15 noiembrie 2026, în jurul orei 18:00, și a fost semnalat inițial pe rețelele de socializare de o bucureșteancă martoră la agresiune, informația fiind confirmată ulterior de surse judiciare și printr-un comunicat oficial al poliției.

Mărturia unei bucureștence: „Am fost trei femei care am sărit în ajutorul tânărului”

Potrivit relatării publicate pe Facebook de Adriana Dogaru, din București, agresiunea s-a produs lângă un magazin din Piața Domenii, unde atacatorul a încercat să fure bicicleta livratorului nepalez,strigând „ăștia trebuie omorâți!”.

Martora a povestit că doar trei femei au intervenit inițial ca să îl apere pe tânărul nepalez, care ar fi fost lovit cu capul de beton, în timp ce agenții de pază ai magazinului, dar și trecătorii, ar fi refuzat să se implice.

„Un livrator din Nepal a fost atacat cu sălbăticie în fața mea lângă MEGA IMAGE Piața Domenii, de către un huligan care încercase să-i fure bicicleta și urla «ăștia trebuie omorâți!». Am fost 3 femei care am sărit în ajutorul tânărului care a fost izbit cu capul de beton: vânzătoarea din magazin, care s-a rostogolit pe jos cu atacatorul, eu și o doamnă care a intrat în Mega strigând «ajutor» și a ieșit tot singură. Agenții de pază: «nu e treaba mea!» Clienții cărora li s-a cerut ajutor: «nu e treaba mea!» Trecătorii prin gang: «nu e treaba mea!» Cei de la taraba cu fructe: «nu e treaba mea!» Un domn s-a oprit, alertat de țipetele mele îngrozite, și a reușit să-l elibereze pe nepalez. Au venit Poliția, SMURD,farmacistul, am dat declarații. M-am dus la agentul de pază de la Mega: «De ce nu ați venit? De ce ne-ați lăsat singure cu huliganul?». «Nu e treaba mea, eu mă ocup doar de magazin»”, a scris Adriana Dogaru.

Agresorul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a transmis că polițiștii Secției 4 au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că o persoană a fost agresată fizic în apropierea unui magazin din Sectorul 1. La fața locului a intervenit și un echipaj SMURD, care i-a acordat victimei primele îngrijiri medicale.

Cercetările efectuate de anchetatori au scos la iveală că bărbatul mersese la magazin pentru a face cumpărături și își lăsase bicicleta neasigurată, sprijinită de un perete, în zona intrării. Aflat la casele de marcat, acesta a observat un tânăr care s-a urcat pe bicicletă și a plecat cu ea, moment în care l-a urmărit pentru a-și recupera bunul, fiind agresat fizic de suspect pentru a-și asigura scăparea.

Investigațiile polițiștilor au dus la identificarea și prinderea bănuitului, un tânăr în vârstă de 20 de ani.Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 4 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.