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Un deputat de la AUR i-a invitat pe liderii AfD la Bucureşti, după declaraţiile acestora despre românii care muncesc în Germania

Luiza Dobrescu
Un deputat de la AUR i-a invitat pe liderii AfD la Bucureşti, după declaraţiile acestora despre românii care muncesc în Germania
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Un deputat AUR a stat de vorbă cu liderii AfD din Germania şi spune că declaraţiile acestora sunt o „neînţelegere”. Cosmin Corendea spune că, în urma discuţiilor, aceştia i-ar fi mărturisit că „presa establishmentului încearcă, bineînțeles, să facă tot posibilul pentru a ne discredita”.

Raimond Scherich, membru in Bundestag, AfD, ar fi declarat, în urma dialogului cu deputatul AUR, că toată „comunitatea românească din Germania, care participă la piața muncii și care merge zi de zi la serviciu pentru ca sistemul nostru să funcționeze, este cu adevărat valoroasă pentru noi.”

 “Așadar, noi, cei din AfD, suntem alături de fiecare persoană care muncește din greu în Germania. Tocmai de aceea, trebuie și vrem să luăm o poziție fermă împotriva modului în care presa prezintă în prezent aceste lucruri, deoarece această prezentare este departe de a fi corectă.

Din păcate, în Germania, AfD continuă să fie adesea ținta unor campanii mediatice.

Presa establishmentului încearcă, bineînțeles, să facă tot posibilul pentru a ne discredita. Preia declarațiile noastre într-o formă trunchiată, pentru a le folosi apoi împotriva noastră și, desigur, pentru a împiedica buna colaborare cu partenerii noștri de aici, din est, în special cu cei din România.

Nu pot decât să subliniez încă o dată că suntem alături de oamenii care muncesc din greu din România și că punem aici bazele unei viitoare colaborări, la toate nivelurile politice, cu bunii noștri prieteni de la AUR”, a declarat Raimond Scherich, membru in Bundestag, AfD.

Deputatul Corendea crede că declaraţiile liderilor AfD, cu privire la românii din Germania, au fost folosite propagandistic de o anumită parte a presei pentru ca „relațiile dintre AUR și AfD să nu poată continua pe ceea ce noi numim un drum comun și natural”

„I-am invitat la București, ne-am dorit să vorbim despre acest lucru, am vorbit despre acest lucru și acum venim în fața tuturor să le spunem că a fost doar o neînțelegere și o manipulare media.
Bineînțeles că se face o clară distincție, iar partenerul meu din Germania va clarifica și acest aspect.

Se va face o foarte mare distincție între românii care muncesc, comunitatea română din Germania, care este extrem de apreciată și care, într-un număr foarte mare, contribuie la economia Germaniei, nu face altceva decât să aducă plusvaloare Germaniei, dar și, prin reprezentarea sa acolo, ne aduce nouă mândrie ca români”, a mai adăugat deputatul AUR.

 

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