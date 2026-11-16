România și Israel au un acord oficial pentru protejarea reciprocă a informațiilor clasificate, ratificat prin lege de Parlament

Parlamentul a ratificat Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind protecția informațiilor clasificate, semnat la Tel-Aviv, Israel, la 3 decembrie 2025.

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La nivel administrativ, prin ratificare, România se angajează oficial, la nivel de stat, să respecte prevederile acordului bilateral cu Israel, privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate. Textul oficial, publicat de Secretariatul General al Guvernului, nu conține detalii despre instituțiile implicate sau costuri.

Semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind protecţia informaţiilor clasificate a avut loc la Tel-Aviv, Israel, la data de 3 decembrie 2025.

Semnatarii documentului au fost din partea Guvernului României, domnul prof. univ. dr. Nicu Marcu, Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, iar din partea Guvernului Statului Israel, domnul Youval Shimoni, Director al Securității în cadrul structurilor de apărare.

Cu această ocazie, cei doi oficiali au vorbit despre importanța deosebită a acestui Acord bilateral ca bază a unei cooperări viitoare între România și Israel în diverse domenii de activitate.

România și Israel au semnat un memorandum în domeniul securității cibernetice

Amintim că, în iunie 2019, Romania şi Israel au semnat, la Palatul Victoria, un memorandum de înţelegere în domeniul securităţii cibernetice.

Premierul României, de la acel moment, Viorica Dăncilă, a subliniat, în cadrul unui discurs, importanța securității cibernetice pentru funcționarea sistemului guvernamental.

„Consider că acum este un moment oportun să valorificăm deschiderea celor două țări, România și Israel, către cooperare în cercetare, tehnologie și dezvoltare industrială în materie de securitate cibernetică pentru a oferi protecție organizațiilor, instituțiilor, dar și cetățenilor noștri”, a declarat Viorica Dăncilă.

Totodată, directorul general pentru securitate cibernetică al Statului Israel, Yigal Unna, a precizat, la evenimentul de semnare a acordului, că amenințările cibernetice pot să fi combătute cu succes prin cooperarea internațională.

„Riscul vine de la amenințările produse de tehnologiile noi care apar în mediul digital în cadrul inteligenței artificiale, dar împreună țări, guverne, oameni, putem colabora pentru a contracara aceste riscuri și amenințări atât pentru societate, cât și pentru lumea afacerilor și în avantajul tuturor părților”, a declarat Yigal Unna.

FOTO: Envato