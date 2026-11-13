Realitatea paralelă a Oanei Țoiu. În plină criză economică, fostul ministru interimar al MAE vede România pe pantă ascendentă

Într-o postare pe Facebook, deși țara se află în plină criză economică, Oana Țoiu, fostul ministru interimar al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) a susținut că România a înregistrat, în trimestrul III, „a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană”. Mesajul Oanei Țoiu vine după două luni în care rata inflației a crescut până la 6,9%.

Deși fostul ministru interimar al MAE invocă faptul că România a înregistrat a doua cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul al treilea, de 2,1%, Gândul a arătat recent că declarațiile ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, indică datorii, restanțe și plăți amânate de peste 40 de miliarde de lei, echivalentul a aproape 2% din PIB.

„România a avut în trimestrul III al acestui an a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, iar meritul e al românilor și al afacerilor care au dus greul. Eurostat o confirmă pentru iulie-septembrie, ultimele luni dinainte ca PSD să preia guvernarea: am trecut de cea mai grea perioadă, iar costul plătit de români pentru repararea deficitului începe să dea rezultate. Sunt mândră de România pentru că reușește, și în cele mai grele vremuri, să meargă înainte prin forța oamenilor ei și creșterea de 2,1% nu e extraordinară în sine, ci pentru că demonstrează că reușisem să depășim cea mai grea perioadă. România este și plasată ca un stat membru care contribuie la creșterea economică atât de necesară UE, proportional desigur cu mărimea economiei noastre, dar e un semnal pozitiv care nu se oprește la granițele noastre”, a notat Oana Țoiu pe Facebook.

Oana Țoiu a atribuit rezultatele muncii oamenilor muncitori, antreprenorilor și angajaților din sectorul public. Ea a susținut că fostul guvern Bolojan și-a asumat costurile politice ale măsurilor pentru reducerea deficitului și evitarea retrogradării României de către investitori. Ea a susținut că

„Acesta este meritul oamenilor muncitori, al antreprenorilor din România, al celor câțiva oameni din mediul public care au reușit în furtuna politică să își continue munca și să nu frâneze oportunitățile României doar ca să dea bine în fața PSD când urmau să preia aceștia șefia. Avem și noi, Guvernul care am fost în acea perioadă, parte din această muncă, pentru că am ales să ne asumăm costul electoral dar să redăm României șansa de a nu fi retrogradată în evaluările investitorilor și românilor șansa de a nu-și mai vedea dobânzile crescând usturător, deși ei nu greseau cu nimic, pentru că ne creștea riscul de țară. Am reparat cât de mult am putut și nu am fugit de responsabilitate, deși toți am fi vrut să putem să micșorăm costurile care au venit cu asta”, a continuat Oana Țoiu.

Oana Țoiu: „Nu am încredere în acest Guvern”

Oana Țoiu a susținut că „nu a fost deloc ușor”, reducerea deficitului având un impact asupra cetățenilor. Totodată, a precizat că nu are încredere în Guvernul Niculescu și a cerut continuarea măsurilor împotriva risipei și protejarea celor care au suportat costurile reformelor.

„Nu a fost deloc ușor, mulți oameni au simțit direct impactul abrupt al reducerii deficitului lăsat de Ciolacu – Ciucă la 9,4% (și acela la vremea lui un record în UE, doar că negativ) și trebuie să fie cei care simt direct impactul pozitiv al revenirii. România nu mai are resurse pe care să își permită să le irosească câțiva politicieni în rețele lor. Deși investițiile au fost mai mari cu 25 de miliarde față de anul trecut, e necesară în continuare construirea încrederii pentru investiții strategice. Nu am încredere în acest Guvern, am spus asta în discursul pe care l-am ținut în numele USR, la votul împotriva învestirii sale.

Am însă încredere în România și în presiunea pe care o putem pune împreună ca risipa să fie în continuare oprită, ca țară să nu fie negociată prin avioane private pentru călătorii secrete, iar cei care au dus greul să fie cei la care se micșorează treptat și responsabil corvoada. România merită mai mult, și vom continua să construim pentru asta”, a conchis fostul ministru interimar al MAE.

Moștenirea lăsată de Guvernul Bolojan: datorii, restanțe și amânări de plată de peste 40 de miliarde de lei

Pe de altă parte, Guvernul Bolojan a lăsat o moștenire grea, după demitere. Deși fostul premier a susținut că a lăsat în urmă o economie aflată pe creștere și un buget stabilizat, invocând ultimele date oficiale, Gândul a relatat despre datorii, restanțe și plăți amânate de peste 40 de miliarde de lei, echivalentul a aproape 2% din PIB.

Astăzi, într-o postare publică, fostul premier a invocat o creștere economică, precum și investiții-record. Datele, în schimb, arată o altă realitate. Și anume că restațele statului român au rămas la fel de ridicate.

Ilie Bolojan a invocat datele INS pentru a susține că economia României a început să-și revină, după o perioadă de cheltuieli peste nivelul veniturilor. Fostul premier a menționat creșterea economică de 2,1% în trimestrul al treilea și reducerea deficitului bugetar. Vezi AICI întreaga declarație.