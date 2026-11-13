Prima pagină » Actualitate » Realitatea paralelă a Oanei Țoiu. În plină criză economică, fostul ministru interimar al MAE vede România pe pantă ascendentă

Realitatea paralelă a Oanei Țoiu. În plină criză economică, fostul ministru interimar al MAE vede România pe pantă ascendentă

Realitatea paralelă a Oanei Țoiu. În plină criză economică, fostul ministru interimar al MAE vede România pe pantă ascendentă
Galerie Foto 2
Oana Țoiu. Sursă foto: Mediafax Foto
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-o postare pe Facebook, deși țara se află în plină criză economică, Oana Țoiu, fostul ministru interimar al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) a susținut că România a înregistrat, în trimestrul III, „a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană”. Mesajul Oanei Țoiu vine după două luni în care rata inflației a crescut până la 6,9%.

Deși fostul ministru interimar al MAE invocă faptul că România a înregistrat a doua cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul al treilea, de 2,1%, Gândul a arătat recent că declarațiile ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, indică datorii, restanțe și plăți amânate de peste 40 de miliarde de lei, echivalentul a aproape 2% din PIB.

Mesajul transmis de Oana Țoiu. Sursă foto: Facebook.

„România a avut în trimestrul III al acestui an a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, iar meritul e al românilor și al afacerilor care au dus greul.

Eurostat o confirmă pentru iulie-septembrie, ultimele luni dinainte ca PSD să preia guvernarea: am trecut de cea mai grea perioadă, iar costul plătit de români pentru repararea deficitului începe să dea rezultate.

Sunt mândră de România pentru că reușește, și în cele mai grele vremuri, să meargă înainte prin forța oamenilor ei și creșterea de 2,1% nu e extraordinară în sine, ci pentru că demonstrează că reușisem să depășim cea mai grea perioadă. România este și plasată ca un stat membru care contribuie la creșterea economică atât de necesară UE, proportional desigur cu mărimea economiei noastre, dar e un semnal pozitiv care nu se oprește la granițele noastre”, a notat Oana Țoiu pe Facebook.

Oana Țoiu a atribuit rezultatele muncii oamenilor muncitori, antreprenorilor și angajaților din sectorul public. Ea a susținut că fostul guvern Bolojan și-a asumat costurile politice ale măsurilor pentru reducerea deficitului și evitarea retrogradării României de către investitori. Ea a susținut că

„Acesta este meritul oamenilor muncitori, al antreprenorilor din România, al celor câțiva oameni din mediul public care au reușit în furtuna politică să își continue munca și să nu frâneze oportunitățile României doar ca să dea bine în fața PSD când urmau să preia aceștia șefia.

Avem și noi, Guvernul care am fost în acea perioadă, parte din această muncă, pentru că am ales să ne asumăm costul electoral dar să redăm României șansa de a nu fi retrogradată în evaluările investitorilor și românilor șansa de a nu-și mai vedea dobânzile crescând usturător, deși ei nu greseau cu nimic, pentru că ne creștea riscul de țară. Am reparat cât de mult am putut și nu am fugit de responsabilitate, deși toți am fi vrut să putem să micșorăm costurile care au venit cu asta”, a continuat Oana Țoiu.

Oana Țoiu: „Nu am încredere în acest Guvern”

Oana Țoiu a susținut că „nu a fost deloc ușor”, reducerea deficitului având un impact asupra cetățenilor. Totodată, a precizat că nu are încredere în Guvernul Niculescu și a cerut continuarea măsurilor împotriva risipei și protejarea celor care au suportat costurile reformelor.

„Nu a fost deloc ușor, mulți oameni au simțit direct impactul abrupt al reducerii deficitului lăsat de Ciolacu – Ciucă la 9,4% (și acela la vremea lui un record în UE, doar că negativ) și trebuie să fie cei care simt direct impactul pozitiv al revenirii. România nu mai are resurse pe care să își permită să le irosească câțiva politicieni în rețele lor.

Deși investițiile au fost mai mari cu 25 de miliarde față de anul trecut, e necesară în continuare construirea încrederii pentru investiții strategice.

Nu am încredere în acest Guvern, am spus asta în discursul pe care l-am ținut în numele USR, la votul împotriva învestirii sale.
Am însă încredere în România și în presiunea pe care o putem pune împreună ca risipa să fie în continuare oprită, ca țară să nu fie negociată prin avioane private pentru călătorii secrete, iar cei care au dus greul să fie cei la care se micșorează treptat și responsabil corvoada.

România merită mai mult, și vom continua să construim pentru asta”, a conchis fostul ministru interimar al MAE.

Moștenirea lăsată de Guvernul Bolojan: datorii, restanțe și amânări de plată de peste 40 de miliarde de lei

Pe de altă parte, Guvernul Bolojan a lăsat o moștenire grea, după demitere. Deși fostul premier a susținut că a lăsat în urmă o economie aflată pe creștere și un buget stabilizat, invocând ultimele date oficiale, Gândul a relatat despre datorii, restanțe și plăți amânate de peste 40 de miliarde de lei, echivalentul a aproape 2% din PIB.

Astăzi, într-o postare publică, fostul premier a invocat o creștere economică, precum și investiții-record. Datele, în schimb, arată o altă realitate. Și anume că restațele statului român au rămas la fel de ridicate.

Ilie Bolojan a invocat datele INS pentru a susține că economia României a început să-și revină, după o perioadă de cheltuieli peste nivelul veniturilor. Fostul premier a menționat creșterea economică de 2,1% în trimestrul al treilea și reducerea deficitului bugetar. Vezi AICI întreaga declarație.

„Moștenirea guvernului pe care l-am condus este o economie care și-a reluat ușor creșterea și un buget echilibrat. Este suficient ca actualul guvern să mențină direcția pentru ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată o creștere de 2,1% în trimestrul III față de trimestrul II. Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din Produsul Intern Brut după primele nouă luni”, a explicat Ilie Bolojan.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOSPrefectura Bihor le impune jurnaliștilor reguli editoriale odată cu acreditarea. Ordinul de prefect care a scandalizat presa locală
23:05
Prefectura Bihor le impune jurnaliștilor reguli editoriale odată cu acreditarea. Ordinul de prefect care a scandalizat presa locală
FLASH NEWSAlexandru Rogobete anunță că „era marilor șefi de secție s-a terminat”. Ministrul Sănătății le declară război managerilor din spitale
22:44
Alexandru Rogobete anunță că „era marilor șefi de secție s-a terminat”. Ministrul Sănătății le declară război managerilor din spitale
REACȚIEÎn ajunul mitingului AUR, George Simion lansează critici la adresa Comisiei Europene: „Ne transformăm tot mai mult într-o dictatură”
22:20
În ajunul mitingului AUR, George Simion lansează critici la adresa Comisiei Europene: „Ne transformăm tot mai mult într-o dictatură”
NEWS ALERTDoi români au fost repatriați de urgență din Yemen, unde există o alertă de nivel maxim. Avertismentul MAE: „Părăsiți imediat țara”
22:13
Doi români au fost repatriați de urgență din Yemen, unde există o alertă de nivel maxim. Avertismentul MAE: „Părăsiți imediat țara”
CONTROVERSĂPromisiunea pe care Ilie Bolojan nu și-a ținut-o niciodată și pentru care și-a pus funcția la bătaie înainte de a deveni premier: „Îmi voi da demisia din funcția de președinte PNL!”
21:48
Promisiunea pe care Ilie Bolojan nu și-a ținut-o niciodată și pentru care și-a pus funcția la bătaie înainte de a deveni premier: „Îmi voi da demisia din funcția de președinte PNL!”
REACȚIEScandalul „prezervativelor pentru urși”. Ministrul Mediului reacționează după presupusa propunere a unor ONG-uri de mediu pentru reducerea înmulțirii animalelor sălbatice: „Cred că este important să venim cu propuneri pertinente”
21:40
Scandalul „prezervativelor pentru urși”. Ministrul Mediului reacționează după presupusa propunere a unor ONG-uri de mediu pentru reducerea înmulțirii animalelor sălbatice: „Cred că este important să venim cu propuneri pertinente”
Mediafax
Armata face recrutări în rândul tinerilor! Câți bani vor primi lunar voluntarii și cât durează instrucția militară
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Mediafax
George Simion, atac dur la adresa Bruxelles-ului! Liderul AUR spune că „ne transformăm într-o dictatură"
Click
Un copil de numai 4 ani, bătut de un vecin în Sectorul 4 al Capitalei! Martorii au sunat la 112. De la ce ar fi pornit conflictul
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Cancan.ro
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Ce se întâmplă doctore
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Produse de îngrijire a mașinii pe timpul iernii, disponibile la Lidl. Ce poți folosi pentru a întreține mașina ta?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
O exoplanetă îndepărtată a dispărut din observații în mod misterios
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
CONTROVERSĂIranul ia în calcul dezvoltarea bombei atomice și ieșirea din Tratatul de Neproliferare Nucleară, pe fondul tensiunilor cu SUA și Israel
23:05
Iranul ia în calcul dezvoltarea bombei atomice și ieșirea din Tratatul de Neproliferare Nucleară, pe fondul tensiunilor cu SUA și Israel
DIPLOMAȚIEEuropa și-a desemnat echipa pentru negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Cinci mari puteri și oficiali ai Uniunii Europene vor reprezenta interesele continentului
21:55
Europa și-a desemnat echipa pentru negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Cinci mari puteri și oficiali ai Uniunii Europene vor reprezenta interesele continentului
ACUZAȚIIRemus Borza acuză șoferii STB că au furat motorină de 6 milioane de euro: „Dispar, în medie, 3.000 de tone de motorină”
21:15
Remus Borza acuză șoferii STB că au furat motorină de 6 milioane de euro: „Dispar, în medie, 3.000 de tone de motorină”
VIDEOA 46-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu, în fața Arestului Central. Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale strigă „DIICOT, stat mafiot!” și „Jos dictatura!”
21:01
A 46-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu, în fața Arestului Central. Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale strigă „DIICOT, stat mafiot!” și „Jos dictatura!”
ULTIMA ORĂNicușor Dan și Péter Magyar își propun să oprească definitiv tensiunile dintre România și Ungaria. Ce a declarat președintele după întâlnirea de la Dublin cu premierul maghiar
20:56
Nicușor Dan și Péter Magyar își propun să oprească definitiv tensiunile dintre România și Ungaria. Ce a declarat președintele după întâlnirea de la Dublin cu premierul maghiar
CONTROVERSĂDupă ce Gândul a scris că moștenirea lăsată de Bolojan e o listă uriașă cu datorii și restanțe, fostul premier ripostează pe Facebook și spune că a lăsat în urmă creștere economică și investiții record
20:54
După ce Gândul a scris că moștenirea lăsată de Bolojan e o listă uriașă cu datorii și restanțe, fostul premier ripostează pe Facebook și spune că a lăsat în urmă creștere economică și investiții record

Cele mai noi

Trimite acest link pe