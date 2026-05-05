A căzut mitul „Bulgariei ieftine”. Cât a plătit un turist român pentru o bere la 0.33l, în vacanța de 1 Mai, pe faleza din Balcic

A căzut mitul „Bulgariei ieftine". Vezi cât a plătit un turist român pentru o bere la 0.33l, în vacanța de 1 Mai, pe faleza din Balcic.

Deși mulți români au ales să își petreacă minivacanța de 1 mai în Bulgaria datorită prețurilor mai scăzute decât în țară, unii dintre ei au fost surprinși să vadă că s-au înșelat.  Anul acesta, a fost primul 1 Mai cu plăți în euro în Bulgaria, schimbare resimțită de turiștii care au vizitat țara.

Adrian Voican, vicepreședintele ANAT, a postat în mediul online meniul unui restaurant din Balcic. El a fost șocat când a văzut că o bere costă 32 de lei, în timp ce pe plajele de la noi din țară prețurile sunt de 10-15 lei.

De asemenea, Adrian Voican a vrut să spulbere mitul conform căruia vacanțele în Bulgaria sunt mult mai ieftine decât în România. El a precizat că prețurile mici au dispărut și că situația nu mai stă ca altădată.

Oameni buni, treziți-vă!”

Prețuri șoc în #Bulgaria!

La #Balchik, preturi ca in Grecia sau Italia. După trecerea la EUR și mărirea taxelor. În fiecare zi văd pe SM prejudecata că în Bulgaria prețurile sunt mult mai mici decât la noi!

Oameni buni, treziți-vă!

Profitând de Schengen și bucuria unei plimbări pe faleză de la #Balcic, la poalele Castelului Reginei Maria, ne-am oprit la o terasă oarecare, nu de fițe, să bem o bere și să ne delectăm cu primul #Tarator al verii..Venim din Vamă, unde o bere costa chiar și 10-15 lei. Aici dublu sau triplu! Un simplu Heineken la 0,33l … 32 lei! Atmosfera e plăcută, desigur! 10 romani la 1 bulgar. Doar…prețurile acelea mici au dispărut cu desăvârșire!”, a scris Adrian Voican în mediul online.

