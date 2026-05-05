Tensiuni într-un cartier nou din Valea Lupului. Locatarii se tem că mizeria din canalizare poate ajunge în locuințe. Responsabilitatea este pasată

Locatarii unui cartier nou din Valea Lupului se tem de câteva zile că mizeria din canalizare le-ar putea ajunge în apartamente. Ei acuză dezvoltatorul, în timp ce acesta dă vina pe ApaVital, fiecare susținând că nu este responsabil, relatează Ziarul de Iași.

Oamenii spun că au ajuns să plătească din buzunar vidanja și să reducă consumul de apă, în lipsa unei intervenții. „Transferul este făcut, toate utilitățile sunt predate”, afirmă dezvoltatorul Sorin Irinel Bădărău. „Rețeaua nu a fost preluată în exploatare”, răspunde ApaVital. „Am ajuns să chemăm vidanja pe bani proprii și să reducem consumul de apă”, spun locatarii.

Problema a apărut la final de aprilie, iar locatarii au fost avertizați: „reduceți consumul de apă”. Situația este complicată de faptul că blocul funcționează încă pe contractul dezvoltatorului, deși are zeci de apartamente locuite.

FOTO – Ziaruldeiasi.ro

Ce spun locatarii

Locatarii susțin că depind de dezvoltator pentru orice intervenție și că ApaVital refuză să intervină, motivând lipsa preluării oficiale a rețelei. Între timp, oamenii au făcut numeroase sesizări fără rezultat și trăiesc cu teama unei refulări.

Un locatar explică faptul că demersurile pentru intrarea în legalitate durează de ani de zile: „După 4 ani de când ne-am mutat în bloc și am înființat asociația, nici acum actele nu sunt gata între dezvoltator, ApaVital și asociație.”

