Alertă la Washington. Agenți federali au împușcat un bărbat înarmat lângă Casa Albă, la scurt timp după trecerea coloanei oficiale a lui JD Vance

S-a dat din nou alarma la Washington, după ce agenți ai Secret Service au deschis focul asupra unui bărbat înarmat aflat în apropiere de Casa Albă. Incidentul a vine la numai câteva zile după ce un alt atacator înarmat a deschis focul la conferința Corespondenților, unde participa Trump și Jd Vance.

Momente tensionate s-au consumat luni în centrul capitalei americane, după ce agenți federali au intervenit în forță împotriva unui individ înarmat considerat suspect, în apropierea uneia dintre cele mai securizate zone din Statele Unite, scrie Politico.com.

Sursa video – X/@BashaReport

Incidentul s-a produs în zona National Mall, la mică distanță de Casa Albă, la scurt timp după ce coloana oficială a vicepreședintelui JD Vance traversase perimetrul.

Potrivit autorităților, bărbatul a atras atenția agenților prin comportamentul său suspect și pentru faptul că era înarmat. În momentul în care a fost abordat de forțele de securitate, acesta a fugit și a deschis focul.

„Nu mă voi pronunța asupra acestui aspect. Dacă a fost îndreptat împotriva președintelui sau nu, nu știu, dar vom afla motivul”, a declarat Matthew Quinn, director adjunct al Secret Service.

Sursa video – X/@sentdefender

Autoritățile federale au răspuns imediat cu focuri de armă, reușind să îl neutralizeze pe atacator. Bărbatul a fost rănit și transportat la spital, însă starea sa de sănătate nu a fost făcută publică.

În timpul incidentului, un minor a fost, de asemenea, rănit, fără ca autoritățile să ofere deocamdată detalii despre gravitatea leziunilor sau despre circumstanțele exacte în care a fost lovit.

Trump a trecut prin trei tentative de asasinat

Incidentul de luni vine într-un climat de securitate extrem de sensibil în jurul liderilor americani, la aproximativ zece zile după ce un bărbat a încercat să pătrundă într-o sală de hotel unde președintele Donald Trump participa la Dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă și a deschis focul.

În acel caz, Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, a fost inculpat pentru tentativă de omor asupra președintelui Statelor Unite.

Recomandarea autorului