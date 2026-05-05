Tragedie în China: cel puțin 21 de morți într-o explozie la o fabrică de artificii

O explozie la o fabrică de artificii dintr-o provincie aflată în centrul Chinei a provocat moartea a cel puțin 21 de persoane. Alte 61 au fost rănite, potrivit mass-media de stat, citată de Mediafax.

Agenția oficială de știri a Chinei, Xinhua, a precizat că explozia a avut loc luni după-amiază, 4 mai, la o fabrică de artificii din orașul Changsha, provincia Hunan.

500 de salvatori trimiși în ajutor

Autoritățile s-au mobilizat trimițând aproape 500 de salvatori la fața locului. Persoanele aflate în zonele cu risc au fost evacuate, din cauza riscurilor ridicate prezentate de două depozite de praf de pușcă aflate în apropiere.

Se investighează cauza exploziei, dar oficialitățile chineze spun că deja au luat „măsuri de control” împotriva responsabililor acestei companii. Într-un comunicat de presă dat publicității nu se face, însă, nicio referire la ce fel de măsuri s-au luat.

Pentru a preveni alte accidente în timpul operațiunii de intervenție, pompierii au pulverizat și umidificat zona pentru a elimina potențialele pericole. De asemenea, au fost mobilizați trei roboți pentru a ajuta la operațiunea de căutare și salvare.

În februarie, China a raportat două explozii mortale la magazine de artificii, în perioada Anului Nou Lunar.

