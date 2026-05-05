Prefecta șoferiță de TIR din Neamț și-a numit purtător de cuvânt un căpitan de vas de cursă lungă. Gândul publică poze de pe TIR cu prefecta USR

Ruxandra Radulescu
USR-ista Maria Apostol, noul prefect al județului Neamț și fostă șoferiță de TIR, a oficializat luni componenţa Cancelariei instituţiei. Cu această ocazie, l-a numit ca director de cabinet pe Florin Zaharia, un comandant de cursă lungă. Funcția de subprefect a fost încredințată unei masterande în cadrul Facultății de Drept, Livia Elena Iancu. De asemenea, Gândul a intrat și în posesia unei imagini cu Maria Apostol în timp ce se afla la volanul unui camion.

Proaspăt instalată la prefectura județului Neamț, USR-ista Maria Apostol a lucrat inclusiv ca șoferiță de TIR, după cum demonstrează și poza care o înfățișează pe noua prefectă la volanul camionului.

Noul director de cabinet, Florin Zaharia, este căpitan de vas

Maria Apostol a făcut și numiri în funcție. Noul director de cabinet, Florin Zaharia, este comandant de cursă lungă din 2014, iar cea mai mare navă comandată a fost un mineralier de 300.000 de tone deadweight.

Acesta a absolvit în 1999 Institutul de Marina Civilă „Mircea cel Bătrân”, Constanța şi a parcurs toate etapele profesionale.

Zaharia nu este străin de zona administrativă, având în vedere că acesta a fost consilier judeţean din noiembrie 2020 până în martie 2021, când a fost numit subprefect al judeţului Neamţ.

Florin Zaharia, director de cabinet și comandant de cursă lungă

Subprefectul Livia Elena Iancu, absolventă de master la o facultate privată

Mâna dreaptă a prefectei este noul subprefect Livia Elena Iancu, membră USR și absolventă a unui master la în Management Financiar la o universitatea privată. Livia Elena Iancu este dublă licenţiată (Sociologie şi Drept), iar în momentul de faţă este masterandă la Univesitatea Bucureşti.

De-a lungul timpului, Livia Elena Iancu a ocupat diverse poziţii în companii private dar şi în administraţia publică locală şi guvernamentală.

Subprefectul Livia Elena Iancu

„Am ales o echipă formată din oameni pregătiți, capabili să răspundă rapid provocărilor județului Neamț. Cancelaria nu este doar un aparat administrativ, ci motorul care va implementa strategiile guvernamentale la nivel local. Colegilor din Prefectură le transmit şi pe această cale că nu există două echipe în instituţie ci una singură, din care facem parte cu toţii. Respect experiența celor care lucrează de ani de zile în acest Palat administrativ și mă bazez pe profesionalismul lor”, a declarat prefectul judeţului Neamţ, Maria Apostol.

Maria Apostol fost votată de doar 8% dintre nemțeni la alegerile parlamentare din 2024

Maria Apostol a devenit prefect al județului Neamț, după ce social-democrații au demisionat din funcții, după ce și-au retras sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan.

În plan politic, Apostol a fost consilier județean în mandatul 2020–2024 și lider al grupului USR din Consiliul Județean Neamț, scrie presa locală.

Potrivit tvmneamt, în perioada 2020-2024 a fost consilier județean pe listele USR Neamț. Poziție din care s-a afirmat ca una dintre puținele voci critice la adresa puterii județene de atunci, reprezentată de controversatul Ionel Arsene.

În anul 2024, la alegerile parlamentare, Maria Apostol a candidat la președinția CJ Neamț din partea Alianței Dreapta Unită (ADU) formată din USR, PMP și FD. A obținut doar 8% din voturi.

De notat că la acele alegeri, USR nu a reușit să obțină niciun reprezentare în legislativul județean. Ulterior, a fost inclusă pe lista pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare din noiembrie 2024, însă fără a obține un mandat.

USR-ista Maria Apostol a fost șoferiță de camion (TIR)

Maria Apostol este antreprenoare în domeniul transporturilor. În trecut, a lucrat inclusiv ca șoferiță de TIR și a activat alături de soțul său, în cadrul afacerii de familie.

În vârstă de 44 de ani, noua prefectă de Neamț a fost șoferiță de camion (TIR). Conform unor declarații din campania electorală din 2024, este absolventă de studii universitare în domeniul economic. Locuiește în comuna Răucești. Este căsătorită, are un copil și conduce o firmă de transport marfă, pe care a înființat-o împreună cu soțul ei în anul 2008. Conform ultimei declarații de avere, pentru anul 2024, pe lângă alte bunuri, ea deține un camion MAN fabricat în 2008. Obține venituri de sub 2.000 lei lunar de la SC Trans Mari 2008 SRL.

