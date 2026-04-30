Primul 1 Mai cu plăți în euro în Bulgaria: ce înseamnă pentru turiști

Românii care ajung în Bulgaria de 1 Mai vor plăti, pentru prima dată, în euro, după ce țara a trecut la moneda euro de la 1 ianuarie 2026. Schimbarea a necesitat ani de pregătiri, de îndeplinire a criteriilor europene, dar și de fixare a cursului de conversie la 1 euro pentru 1,95583 leva.

Primul 1 Mai cu euro în Bulgaria

De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a devenit al 21-lea stat membru al Uniunii Europene care are ca monedă euro. Românii care aleg să petreacă de 1 Mai la vecinii bulgari, este prima dată când plățile se vor face în euro, nu în leva, relatează G4Media.

Decizia de trecere a Bulgariei la euro nu a venit peste noapte. Vecinii noștri erau obligați prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană, să adopte euro la un moment dat, spre deosebire de Danemarca, stat care are o derogare.

Țara vecină avea deja moneda națională legată de euro printr-un regim de curs fix, ceea ce a făcut trecerea mai previzibilă decât în cazul altor economii.

Turiștii resimt imediat schimbarea, ei nu mai sunt nevoiți să facă conversie în leva, iar prețurile sunt afișate direct în euro. În perioada de tranziție, autoritățile bulgare au impus afișarea duală a prețurilor, în leva și euro (lucru care s-a întâmplat și în alte țări), pentru a limita rotunjirile abuzive și pentru a ajuta consumatorii să compare mai ușor tarifele.

Ce înseamnă primul 1 Mai cu euro în Bulgaria

Pentru românii care pleacă de 1 Mai în Bulgaria, carburanții rămân primul reper de cost. La final de aprilie 2026, benzina Euro 95 costa în Bulgaria aproximativ 1,47 euro pe litru, iar motorina aproximativ 1,76 euro pe litru, potrivit datelor bazate pe European Commission Oil Bulletin. Platforma Fuelo indica, pentru 28 aprilie, o medie de 1,49 euro pe litru la benzina de 95 și 1,79 euro pe litru la motorină.

