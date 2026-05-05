Prima pagină » Știri externe » Arabia Saudită face apel la dezescaladare în Golf după reluarea luptelor din Strâmtoarea Ormuz. Iranul a reluat atacurile cu rachete asupra Emiratelor

Mihai Tănase
Arabia Saudită lansează un apel ferm la dezescaladare, după reaprinderea tensiunilor militare dintre Statele Unite și Iranîn jurul Strâmtoarea Ormuz, într-un moment în care armistițiul dintre cele două puteri pare tot mai fragil.

Tensiunile din Golful Persic revin în prim-plan, după ce schimburile de focuri dintre forțele americane și cele iraniene din zona Strâmtorii Ormuz au reaprins temerile privind o confruntare militară mai amplă, cu potențial destabilizator pentru întreaga regiune și pentru piețele globale de energie.

Arabia Saudită a intervenit public cu un apel la calm, cerând tuturor actorilor implicați să evite pașii care ar putea împinge Orientul Mijlociu într-o nouă spirală a violenței, scrie France24.com.

„Ministerul de Externe exprimă îngrijorarea regatului Arabiei Saudite cu privire la escaladarea militară actuală din regiune și cheamă la dezamorsarea situației, abținerea de la orice escaladare suplimentară și la manifestarea reținerii”, a transmis Ministerul de Externe al Arabiei Saudite.

Riadul cere revenirea la diplomație

Mesajul transmis de la Riad pune accent pe soluția diplomatică, iar autoritățile saudite și-au exprimat sprijinul pentru eforturile de mediere conduse de Pakistan, considerate în acest moment una dintre puținele căi capabile să evite o deteriorare gravă a situației de securitate din Golf.

Riadul susține „medierea și eforturile diplomatice ale Pakistanului cu scopul de a se ajunge la o soluție politică scutind regiunea să alunece spre mai multe tensiuni și instabilitate”, a transmis Ministerul de Externe al Arabiei Saudite.

Apelul vine într-un moment critic, în condițiile în care armistițiul americano-iranian, aflat în vigoare din 8 aprilie, dă semne evidente de slăbiciune după ultimele confruntări din jurul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.

Pe lângă confruntările navale și militare dintre SUA și Iran, situația s-a complicat suplimentar după reluarea atacurilor cu rachete lansate de Teheran asupra Emiratele Arabe Unite, episod care ridică miza regională și amplifică presiunea diplomatică asupra marilor actori implicați.

Într-o zonă în care orice incident poate genera reacții în lanț, mesajul Arabiei Saudite indică o teamă tot mai clară: aceea că un conflict limitat în Strâmtoarea Ormuz s-ar putea transforma rapid într-o criză regională cu efecte globale.

