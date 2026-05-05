Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că începând cu 1 ianuarie 2027 pensiile ar putea crește cu un procent considerabil, scrie Newsweek. Astfel, începând cu anul viitor, pensionarii ar putea avea parte de majorări importante ale pensiilor, după o perioadă de doi ani în care creșterile și indexările au fost suspendate.

În mod normal, indexarea pensiilor se aplică anual, la data de 1 ianuarie, și este calculată în funcție de rata inflației și evoluția câștigului salarial mediu brut, pentru a menține puterea de cumpărare a pensionarilor. Totuși, aceste ajustări nu au fost acordate la 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026.

„Guvernul Bolojan a înghețat creșterea pensiilor. Acest lucru nu se mai poate prelungi, iar de la 1 ianuarie 2027 pensiile trebuie indexate, fără nicio discuție. Vom încerca să avem un procent mai crescut al indexării, dar nu am vorbit. Abia a trecut bugetul pe 2026. Discuția va trebui să aibă loc spre finalul lui 2026. Când zic că va trebui să aibă loc, mă refer la «cât», nu la «dacă»”, a spus Florin Manole, în exclusivitate pentru România TV.

Cu cât ar putea crește pensiile în cazul unei indexări de 10%

  • O pensie de 2.000 lei ar ajunge la 2.200 lei (+200 lei)
  • O pensie de 5.000 lei ar ajunge la 5.500 lei (+500 lei)
  • O pensie de 7.000 lei ar ajunge la 7.700 lei (+700 lei)

Astfel, unii pensionari ar putea avea chiar și 700 de lei în plus la pensie, în cazul unei indexări de 10%.

