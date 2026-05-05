Regula simplă care îți adaugă patru ani în plus la viață. Oamenii de știință recomandă 7:1.

Suntem cu toții preocupați de somn, mai ales după ce lecturăm numeroase studii care spun că odihna face bine corpului și minții.

Un studiu britanic YouGov arată că 57% dintre femei și 46% dintre bărbați se simt obosiți și dau vina pe lipsa somnului.

Potrivit Daily Mail, care citează mai mulți oameni de știință, acest aspect are consecințe majore asupra sănătății fizice și psihice.

Ultimele descoperiri sunt însă optimiste. Regula somnului 7:1 este „medicamentul” care ne lipsește, când ne simțim fără vlagă.

Câte ore trebuie să dormim pe noapte

Mai exact, trebuie să dormim măcar 7 ore pe seară, neîntrerupt și să mergem la somn în aceeași fereastră orară (ex: la ora 22-23), măcar 5 nopți pe săptămână.

Ar trebui să prelungim obiceiul și în week-end, deoarece corpul funcționează pe baza „ceasului intern” denumit ritm circadian.

Acesta decide, de fapt, în ciclul de 24 de ore, când nesimțim obosiți și când suntem odihniți, de fapt.

Regula 7:1 este bazată pe știință. Vitality și LSE au realizat un studiu, în care au analizat datele despre 47 milioane de nopți de somn ale unor subiecți.

Specialiștii au descoperit că oamenii care respectă regula 7:1 au un risc redus de moarte cu 24%.

Practic, aceste persoane au „câștigat” 4 ani în plus de viață, doar prin simplul fapt că au respectat obiceiurile de somn.

