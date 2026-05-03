Prima pagină » Turism » Cât a ajuns să coste o bere la o terasă din Balcic, în mai 2026. Vicepreședintele ANAT: „Oameni buni, treziți-vă!”

Cât a ajuns să coste o bere la o terasă din Balcic, în mai 2026. Vicepreședintele ANAT: „Oameni buni, treziți-vă!”

Cât a ajuns să coste o bere la o terasă din Balcic, în mai 2026. Vicepreședintele ANAT:
Galerie Foto 5

Adrian Voican, vicepreședintele ANAT, a transmis un mesaj pe Facebook legat de un meniu al unui local situat pe litoralul bulgăresc. Iată cât a ajuns să coste o bere la malul Mării Negre, în Bulgaria.

Vara se apropie cu pași repezi, iar litoralul bulgăresc se află, de obicei, printre preferințele multor turiști români. Odată cu trecerea Bulgariei la zona euro, toate prețurile afișate au tranzitat și ele din leva la euro. Aderarea la zona euro a avut loc la data de 1 ianuarie 2026, iar turiștii ajunși în vacanță în Bulgaria vor plăti în numerar sau cu cardul direct în moneda euro. Acum, pe Facebook circulă o imagine în care apar prețurile pentru diverse băuturi dintr-un meniu al unui local din Balcic.

Meniul unui local din Balcic, Bulgaria / foto: Facebook

Meniul unui local din Balcic, Bulgaria / foto: Facebook

Tot mai mulți turiști își pun problema dacă această schimbare (de la leva la euro) va duce la costuri mai ridicate pentru vacanțe. Odată cu majorarea prețurilor la alimente și servicii în România, plecarea într-o vacanță în străinătate este privită cu ochi critici. De aceea, acum turiștii pun în balanță dacă un sejur de câteva zile peste hotare mai reprezintă o opțiune avantajoasă sau nu. Astfel, decizia de a alege o destinație nu mai depinde doar de peisaje sau de calitatea serviciilor, ci și de felul în care fiecare își organizează bugetul și își ajustează stilul de consum.

Cât costă o bere în Balcic

Adrian Voican, vicepreședintele ANAT, a atras atenția asupra prețurilor practicate pe litoralul bulgăresc. A făcut comparație și cu alte prețuri din Vama Veche. Așa cum se poate observa în imaginea de mai sus, o bere într-un local din Balcic poate costa între 3.97 euro și 7.97 euro (între 20 și 42 de lei, dacă ne raportăm la cursul BNR actual).

„Prețuri șoc în Bulgaria! La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia. După trecerea la EUR și mărirea taxelor. În fiecare zi văd pe SM prejudecata că în Bulgaria prețurile sunt mult mai mici decât la noi! Oameni buni, treziți-vă! Profitând de Schengen și bucuria unei plimbări pe faleză de la Balcic, la poalele Castelului Reginei Maria, ne-am oprit la o terasă oarecare, nu de fițe, să bem o bere și să ne delectăm cu primul Tarator al verii.

Venim din Vamă, unde o bere costă chiar și 10-15 lei. Aici dublu sau triplu! Un simplu Heineken la 0,33l… 32 lei! Atmosfera e plăcută, desigur! 10 romani la 1 bulgar. Doar… prețurile acelea mici au dispărut cu desăvârșire!”, scrie vicepreședintele ANAT pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ; colaj Gândul; Facebook

Recomandarea video

Citește și

TURISM Cât costă o plimbare cu vaporașul pe Lacul Costinești spre epavă, în minivacanța de 1 Mai
16:57, 01 May 2026
Cât costă o plimbare cu vaporașul pe Lacul Costinești spre epavă, în minivacanța de 1 Mai
SĂRBĂTOARE Unde își petrec românii minivacanța de 1 Mai. Topul destinațiilor preferate în 2026
06:00, 01 May 2026
Unde își petrec românii minivacanța de 1 Mai. Topul destinațiilor preferate în 2026
TURISM Experiențele unice din Europa pentru care merită să călătorești: aventuri de trăit o dată în viață
21:56, 29 Apr 2026
Experiențele unice din Europa pentru care merită să călătorești: aventuri de trăit o dată în viață
TURISM Destinațiile europene pe care toată lumea le va vizita vara aceasta. De ce trebuie să le vezi măcar o dată
17:23, 27 Apr 2026
Destinațiile europene pe care toată lumea le va vizita vara aceasta. De ce trebuie să le vezi măcar o dată
TURISM Unde se află cea mai ieftină țară din lume. Berea costă 1 euro, iar pentru un fel de mâncare plătești 3 euro
10:27, 27 Apr 2026
Unde se află cea mai ieftină țară din lume. Berea costă 1 euro, iar pentru un fel de mâncare plătești 3 euro
MEDIU Polul zăpezii din România: Care este singurul oraș românesc unde iarna ține 6 luni în fiecare an
08:20, 26 Apr 2026
Polul zăpezii din România: Care este singurul oraș românesc unde iarna ține 6 luni în fiecare an
Mediafax
China blochează sancțiunile SUA împotriva a cinci rafinării de tip „ceainic”
Digi24
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Mediafax
A fost desemnată cea mai bună plajă din lume în 2026. Unde se află
Click
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Jupiter nu orbitează, de fapt, în jurul Soarelui. Iată explicația!
RELIGIE Marco Rubio va merge în vizită la Vatican pentru a se întâlni cu Papa Leon. Anterior, Trump și suveranul pontif s-au criticat în mod reciproc
18:07
Marco Rubio va merge în vizită la Vatican pentru a se întâlni cu Papa Leon. Anterior, Trump și suveranul pontif s-au criticat în mod reciproc
ULTIMA ORĂ Mitingul pro-Bolojan din București a început cu o petrecere nepaleză. Mai mulți imigranți s-au strâns în Piața Victoriei și au adus cu ei simboluri religioase. Au participat și câțiva călugări budiști
18:01
Mitingul pro-Bolojan din București a început cu o petrecere nepaleză. Mai mulți imigranți s-au strâns în Piața Victoriei și au adus cu ei simboluri religioase. Au participat și câțiva călugări budiști
ACCIDENT Traficul pe A3 a fost blocat spre București după un carambol cu 7 mașini. O persoană a fost rănită
17:29
Traficul pe A3 a fost blocat spre București după un carambol cu 7 mașini. O persoană a fost rănită
MILITAR Doi militari americani, dați dispăruți în Maroc după un exercițiu militar multinațional
17:26
Doi militari americani, dați dispăruți în Maroc după un exercițiu militar multinațional
INEDIT Trump a distribuit o imagine generată cu AI în care se relaxează cu membrii Cabinetului în bazinul Memorialului Lincoln
16:48
Trump a distribuit o imagine generată cu AI în care se relaxează cu membrii Cabinetului în bazinul Memorialului Lincoln
FLASH NEWS Claudiu Manda, mesaj de Ziua Mondială a Libertății Presei: „Rolul presei rămâne esențial într-o societate democratică”
16:47
Claudiu Manda, mesaj de Ziua Mondială a Libertății Presei: „Rolul presei rămâne esențial într-o societate democratică”

Cele mai noi

Trimite acest link pe