Cât a ajuns să coste o bere la o terasă din Balcic, în mai 2026. Vicepreședintele ANAT: „Oameni buni, treziți-vă!”

Adrian Voican, vicepreședintele ANAT, a transmis un mesaj pe Facebook legat de un meniu al unui local situat pe litoralul bulgăresc. Iată cât a ajuns să coste o bere la malul Mării Negre, în Bulgaria.

Vara se apropie cu pași repezi, iar litoralul bulgăresc se află, de obicei, printre preferințele multor turiști români. Odată cu trecerea Bulgariei la zona euro, toate prețurile afișate au tranzitat și ele din leva la euro. Aderarea la zona euro a avut loc la data de 1 ianuarie 2026, iar turiștii ajunși în vacanță în Bulgaria vor plăti în numerar sau cu cardul direct în moneda euro. Acum, pe Facebook circulă o imagine în care apar prețurile pentru diverse băuturi dintr-un meniu al unui local din Balcic.

Tot mai mulți turiști își pun problema dacă această schimbare (de la leva la euro) va duce la costuri mai ridicate pentru vacanțe. Odată cu majorarea prețurilor la alimente și servicii în România, plecarea într-o vacanță în străinătate este privită cu ochi critici. De aceea, acum turiștii pun în balanță dacă un sejur de câteva zile peste hotare mai reprezintă o opțiune avantajoasă sau nu. Astfel, decizia de a alege o destinație nu mai depinde doar de peisaje sau de calitatea serviciilor, ci și de felul în care fiecare își organizează bugetul și își ajustează stilul de consum.

Cât costă o bere în Balcic

Adrian Voican, vicepreședintele ANAT, a atras atenția asupra prețurilor practicate pe litoralul bulgăresc. A făcut comparație și cu alte prețuri din Vama Veche. Așa cum se poate observa în imaginea de mai sus, o bere într-un local din Balcic poate costa între 3.97 euro și 7.97 euro (între 20 și 42 de lei, dacă ne raportăm la cursul BNR actual).

„Prețuri șoc în Bulgaria! La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia. După trecerea la EUR și mărirea taxelor. În fiecare zi văd pe SM prejudecata că în Bulgaria prețurile sunt mult mai mici decât la noi! Oameni buni, treziți-vă! Profitând de Schengen și bucuria unei plimbări pe faleză de la Balcic, la poalele Castelului Reginei Maria, ne-am oprit la o terasă oarecare, nu de fițe, să bem o bere și să ne delectăm cu primul Tarator al verii.

Venim din Vamă, unde o bere costă chiar și 10-15 lei. Aici dublu sau triplu! Un simplu Heineken la 0,33l… 32 lei! Atmosfera e plăcută, desigur! 10 romani la 1 bulgar. Doar… prețurile acelea mici au dispărut cu desăvârșire!”, scrie vicepreședintele ANAT pe Facebook.

