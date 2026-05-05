Italia și Azerbaidjan își extind parteneriatul strategic în energie și apărare. Meloni: „Livrările de petrol și gaze din Baku sunt cruciale”

Giorgia Meloni a anunțat la Baku consolidarea relației dintre Italia și Azerbaidjan în energie și apărare, într-un moment în care securitatea energetică a Europei devine tot mai vulnerabilă din cauza războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Italia își întărește parteneriatul strategic cu Azerbaidjanul, într-o mișcare care reflectă noua realitate geopolitică a Europei, marcată de reducerea dependenței de resursele energetice rusești și de nevoia tot mai mare de securizare a rutelor de aprovizionare, scrie Report.az.

În timpul vizitei oficiale la Baku, Giorgia Meloni a transmis că relația dintre cele două state intră într-o nouă etapă, una care va depăși cooperarea energetică și va include o coordonare politică permanentă, dar și proiecte comune în domeniul apărării și securității.

„Livrările de petrol și gaze din Azerbaidjan sunt cruciale pentru securitatea energetică a Italiei de la invazia Ucrainei de către Rusia”, a declarat Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei.

Premierul italian a precizat că ambele state urmăresc creșterea volumelor de energie livrate către piața italiană, în contextul în care Peninsula încearcă să își consolideze rolul de hub energetic regional pentru Europa.

Conducta Trans-Adriatică, piesă-cheie în strategia energetică

Datele prezentate în cadrul întâlnirii arată importanța tot mai mare a Azerbaidjanului pentru piața energetică italiană. Anul trecut, statul din Caucaz a livrat Italiei 9,5 miliarde de metri cubi de gaz prin Conducta Trans-Adriatică, volum care a reprezentat aproximativ 16% din totalul importurilor de gaze ale țării.

De cealaltă parte, Ilham Aliyev a evidențiat importanța relației comerciale cu Roma, precizând că Italia rămâne principalul partener comercial al Azerbaidjanului și una dintre cele mai importante destinații pentru exporturile sale de energie.

„Pentru a realiza acest lucru, este necesară extinderea proiectului Conductei Trans-Adriatice, care face parte din Coridorul Sudic de Gaze”, a declarat Ilham Aliyev, președintele Azerbaidjanului.

Cooperare extinsă și în apărare

Dincolo de energie, Roma și Baku își propun să extindă colaborarea și în domeniul apărării și securității, într-un context regional tot mai volatil, marcat de conflictul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și competiția strategică pentru controlul rutelor energetice.

Giorgia Meloni a descris această zonă de cooperare drept „un alt domeniu cheie”, semnalând că parteneriatul dintre Italia și Azerbaidjan capătă o dimensiune mult mai largă decât cea economică.

Recomandarea autorului