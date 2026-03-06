Joi, 5 martie, s-a deschis un nou magazin ATAC Super Discount în București, lansat de Auchan. Sute de persoane au participat, curioase de produsele puse la vânzare.

Primul magazin de tip Super Discount

Magazinul ATAC este situat în Drumul Taberei, Sector 6, este al doilea din București și al 10-lea din țară, însă este primul magazin de tip Super Discount.

„Un magazin gândit simplu: prețuri mici și în cascadă pentru volume mai mari, cumpărături rapide, aproape de casă”, precizează reprezentanții ATAC.

Primul magazin din Capitală a fost deschis în aprilie 2025, în Chitila.

ATAC Super Discount este situat pe Str. Brașov nr. 23C, vizavi de Parcul Drumul Taberei, și are o suprafață de peste 2.200 mp, cu un sortiment de aproximativ 6.000 de articole.

Magazinul are o echipă de 55 de angajați și este deschis zilnic între orele 7.00 și 22.00. Dispune de o parcare cu 200 de locuri, dintre care 6 locuri rezervate persoanelor cu dizabilități și 6 destinate pentru mama și copilul, parcarea fiind gratuită timp de două ore pentru clienți, potrivit unui comunicat.

„De două decenii dezvoltăm un comerț modern, multiformat și multicanal, adaptat unor nevoi de consum tot mai diverse, iar noul super discount face parte din această evoluție. ATAC este un concept cu rezultate solide, care și-a demonstrat relevanța în piață, iar extinderea sa marchează un nou pas strategic pentru noi. Păstrăm ADN-ul ATAC bazat pe prețuri mici la scară largă și reduceri în cascadă, pe care le aducem într-un mediu adaptat ritmului urban: rapid, accesibil și aproape de casă, potrivit atât pentru familii, cât și pentru micii antreprenori” a declarat Ioana Toșa, Director Vânzări Auchan Retail România.

„Jos cu prețurile”

Sub sloganul „Jos cu prețurile!” magazinele ATAC propun un model de retail construit pe prețuri mici la scară generalizată și pe un sistem de reduceri în cascadă pentru achizițiile de volume mai mari, datorită optimizării sortimentației și reducerii costurilor de operare.

Cu un portofoliu atent selectat de produse esențiale pentru nevoile de zi cu zi – de la alimente proaspete și produse de uz casnic, până la articole sezoniere și jucării – magazinele ATAC răspund puterii de cumpărare a românilor, oferind o experiență de cumpărături simplă, rapidă și eficientă.

Rețeaua ATAC numără în prezent nouă magazine hiper discount, în Brașov (Bartolomeu), Ploiești, Timișoara, Târgu Mureș, Galați, Satu Mare, Sibiu, București (Chitila) și Oradea, precum și un magazin de tip super discount în București (Drumul Taberei).

