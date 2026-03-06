Prima pagină » Știri politice » Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială

06 mart. 2026, 11:38, Știri politice
Irina Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta, a ajuns în această dimineață în țară, potrivit surselor Gândul. Fiica fostului premier a prins o cursă FlyDubai, care a aterizat pe Aeroportul Otopeni în jurul orei 8.45, deși era programată să ajungă la ora 7.00.

Potrivit surselor citate, la plecarea din Dubai, Irina Ponta avea acte întocmite de părinți și era însoțită de un adult care a predat-o echipajului, urmând ca, la sosire, să fie ridicată tot către un adult.

Cursa cu care Irina Ponta a venit din Dubai a purtat indicativul FZ 1797.

Cu o zi în urmă, fiicei fostului premier i-a fost interzisă, la Consulatul din Dubai, îmbarcarea în autocarul care urma să o ducă în Oman, de unde ar fi urmat să ajungă în țară cu un avion care repatriază cetățeni români din Dubai.

Daciana Sârbu, soția fostului premier, a acuzat-o pe ministra de Externe, Oana Țoiu, că a sunat personal la Consulatul din Dubai pentru a-i interzice fiicei sale să se îmbarce.

„Ea a avut o problemă – nu o chema cum trebuie”

Aseară, Daciana Sârbu a apărut în lacrimi la Antena 3 CNN și a dezvăluit că minora a fost exclusă din planul de repatriere în ultimul moment, fără nicio explicație oficială oferită copilului, totul pornind de la o decizie a ministrei de Externe, Oana Țoiu.

„Am făcut ce face orice părinte disperat. Am sunat la Consulat să aflu despre orice variantă ca Irina să ajungă în țară.

Astăzi (ieri, n.r.), când au transferat-o la Consulat, am zis că OK, se poate, există această variantă. Copilul trebuie să fie la 9 la Consulat. La 11 m-a sunat plângând și mi-a spus că nu mai pot să urc. Ei nu i s-a dat nicio explicație, mie mi s-a dat.

Cu siguranță mai existau locuri în autocar. Eu, personal, nu am sunat pe nimeni ca ea să fie în avion. Erau informații că ea e acolo singură.

Ea a avut o problemă – nu o chema cum trebuie. Doamna Țoiu nu se războiește cu Ponta, el e plecat în altă țară.

Nu el a sunat să se revolte că ea nu era în autocar, nu știa ce se întâmplă. A aflat de la mine. A experimentat cel mai rău moment al vieții ei. Ministrul de Externe al României a semnalat o anumită problemă de imagine”, a spus Daciana Sârbu.

Daciana Sârbu a anunțat că îi face plângere penală Oanei Țoiu

Daciana Sârbu a anunţat că va depune plângere penală pe numele ministrului Oana Ţoiu. Soția fostului premier a susținut că fiica sa îndeplinea „criteriile europene” potrivit cărora trebuie aduşi în ţara natală minorii neînsoţiţi.

„Pentru abuz în serviciu. Nu renunţ. Copilul trebuie să înţeleagă că nu a greşit cu nimic şi că mama ei se luptă ca să-i arate că e un copil minunat şi că nu are de ce să se teamă că are un nume sau să se ruşineze sau să se ferească, pentru că nu a greşit cu nimic. Din contră. (…) Eu vreau să ştiu de ce, cine şi pentru ce motiv. Copilul meu nu este în acel autocar şi nu a ajuns la avion şi a trebuit din nou să-i facem alte rezervări care unele dintre ele s-au anulat şi sper că noaptea asta sau mâine dimineaţa (azi, n.r.) să plece”, a mai spus Daciana Sârbu.

