06 mart. 2026, 10:46, Justiție
Fața nevăzută a justiției. Cum arată arhiva unei judecătorii. Imagini făcute publice de un membru CSM
Un judecător a publicat pe Facebook imagini din interiorul unei instanțe, în care apar rafturi pline până la refuz și mormane de dosare depozitate în arhivă și pe holuri. Fotografiile au fost postate de Alin Ene, care a vrut să arate condițiile în care lucrează magistrații și personalul din instanțe.

Rafturi pline de dosare și arhive supraaglomerate

În imaginile publicate se pot vedea rafturi încărcate cu dosare, dar și teancuri de documente depozitate în birouri, pe holuri sau în spațiile de arhivă. Fotografiile au fost însoțite de un mesaj critic referitor la volumul de muncă și la condițiile din instanțe.

Bun venit în LUXUL din instanțe! ✨”, a scris judecătorul în postarea sa.

El a explicat că, la Judecătoria Bacău, unde a fost prezentat bilanțul pe anul 2025, situația arată dimensiunea reală a volumului de muncă: 35.966 de dosare de soluționat, în condițiile în care instanța are 18 judecători definitivi și doi stagiari, dintr-o schemă totală de 34 de posturi.

„Praful și mucegaiul ajung în plămânii celor care lucrează aici”

În mesajul publicat pe rețelele sociale, judecătorul atrage atenția și asupra condițiilor din arhivele instanțelor.

„Mai jos sunt câteva imagini din birouri, holuri și din arhiva instanței, care vorbesc de la sine. România. UE. 2026. Și nu e o situație izolată”, a scris acesta.

Magistratul a susținut că praful și mucegaiul din arhive afectează sănătatea celor care lucrează în instanțe.

„Praful și mucegaiul din aceste arhive nu rămân doar pe dosare. Ajung și pe pielea și în plămânii celor care lucrează aici. Consecința? Astm, alergii, probleme dermatologice, rinită alergică, insuficiență respiratorie cronică. Istoric medical, nu enumerare ipotetică.”

Judecătorul a mai arătat că, într-un singur dosar aflat pe rolul instanței, a fost depusă recent o întâmpinare de 900 de pagini, un exemplu al volumului de documente care ajung în instanțe. Potrivit datelor menționate în mesaj, în fiecare an pe rolul instanțelor din România se află aproximativ 3,6 milioane de dosare.

”Iar dacă vi se pare că dosarele din imagini nu ar fi de ajuns, doar ieri s-a depus într-un singur dosar al Judecătoriei Bacău o întâmpinare de 900 de pagini.

Da, NOUĂ SUTE.
O mică parte dintr-un singur dosar din cele 3,6 MILIOANE de dosare aflate anual pe rolul instanțelor din România.
Un fleac!”

