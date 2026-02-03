Prima pagină » Știri externe » Un bărbat s-a încuiat într-un supermarket Carrefour și și-a umplut patru valize cu telefoane, detergent și carduri Pokemon 

03 feb. 2026, 15:34, Știri externe
Un bărbat din Franța a fost prins noaptea într-un supermarket Carrefour din Angers. El s-ar fi ascuns acolo după închiderea magazinului și a umplut patru valize cu iPhone-uri, detergent și carduri Pokemon, toate în valoare de 18.000 de euro. Acesta a fost prins de un paznic și arestat preventiv, relatează Libertatea.  

Incidentul s-a petrecut în supermarketul Carrefour Saint-Serge din orașul francez Angers, în noaptea de joi spre vineri.  

Un bărbat a furat mai multe bunuri dintr-un magazin după închidere 

La ora 21:00, magazinul s-a închis, iar angajații nu au bănuit niciun moment că o persoană ar fi rămas intenționat în interior. El s-a ascuns special pentru a fura mai multe bunuri. 

În jurul orei 23:30, s-a declanșat prima alarmă. Sistemul de securitate al magazinului a semnalat mișcare suspectă, iar paznicul a mers acolo pentru a verifica situația. Ajuns la fața locului, a dat peste bărbatul care avea asupra sa patru valize pline. Individul s-a prezentat drept agent de curățenie, însă paznicul nu s-a lăsat convins de explicațiile sale.  

Ce s-a găsit în valizele sale 

În valizele pe care le avea asupra s-a, au fost găsite diverse produse, printre care detergent, telefoane mobile iPhone și carduri Pokemon, a căror valoare a fost estimată la aproximativ 18.000 de euro. 

„Avem un sistem de detectare a mișcărilor foarte performant. Agentul de securitate l-a reținut într-o încăpere până la sosirea poliției”, a declarat Jérémie Denis, directorul general al magazinului.

Polițiștii din cadrul comisariatului din Angers au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Potrivit publicației Ouest France, anchetatorii verifică posibila implicare a aceluiași individ în alte furturi comise în magazine precum Leclerc, Auchan sau Fnac. 

