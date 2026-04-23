AUR vine cu soluții pentru stoparea supraîndatorării românilor

Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament un proiect legislativ pentru protejarea românilor în fața dobânzilor excesive și a practicilor abuzive din sistemul financiar, un fenomen care a dus la supraîndatorarea a milioane de cetățeni și la pierderea echilibrului dintre bănci și consumatori.

Proiectul vizează plafonarea costurilor creditelor, introducerea unor reguli clare de transparență și eliminarea unor mecanisme care permit executări rapide fără protecție reală pentru debitori.

„Această inițiativă vine să corecteze o nedreptate evidentă din sistemul financiar din România. În momentul de față, prea mulți români sunt puși în situația de a accepta credite cu dobânzi excesive și costuri care ajung să depășească chiar valoarea împrumutului inițial. Nu vorbim de cazuri izolate, ci de un fenomen care afectează milioane de oameni.

Sunt familii care intră într-un credit pentru a-și rezolva o problemă urgentă și ajung, în câțiva ani, într-o spirală a datoriilor din care nu mai pot ieși. Costuri ascunse, dobânzi variabile greu de înțeles, contracte dezechilibrate – toate acestea creează un sistem în care cetățeanul este partea vulnerabilă.”, a subliniat senatorul AUR Cezar Petre.

Potrivit inițiatorilor, proiectul de lege reglementează modul în care sunt stabilite costurile creditelor și întărește responsabilitatea instituțiilor financiare în relația cu clienții.

„În primul rând, introducem limite clare pentru dobânzi. Nu mai permitem ca acestea să crească fără control. Pentru creditele imobiliare, dobânda nu poate depăși cu mai mult de 3 puncte procentuale nivelul de referință al Băncii Naționale. Pentru creditele de consum, există un plafon clar, tocmai pentru a preveni abuzurile.

În al doilea rând, punem accent pe transparență reală. Orice român trebuie să știe exact în ce se bagă atunci când semnează un credit. De aceea, introducem obligația ca instituțiile financiare să afișeze avertismente clare, vizibile, fără ambiguități. Mesaje simple, directe: „Banii împrumutați costă bani”, „Dobânda poate crește”, „Creditul în valută implică riscuri”. Nu mai vrem contracte scrise pe ascuns, cu clauze greu de înțeles și consecințe descoperite prea târziu.”, a precizat senatorul AUR.

Totodată, proiectul de lege modifică cadrul actual al executării silite în cazul consumatorilor, eliminând caracterul executoriu automat pentru anumite instrumente financiare și introducând obligația unei verificări reale înainte de declanșarea procedurilor.

„Asta înseamnă că oamenii nu mai pot fi puși în fața unor executări rapide, fără o protecție reală și fără o analiză corectă a situației. Este o schimbare importantă, pentru că până acum balanța era clar înclinată în favoarea creditorului. Această lege nu este împotriva băncilor sau a instituțiilor financiare. Este împotriva abuzurilor.

Pe termen lung, această lege înseamnă mai multă stabilitate economică, mai puține cazuri de insolvență și mai multă încredere în sistem. România are nevoie de reguli clare și de protecție reală pentru cetățeni, nu de portițe prin care unii profită, iar alții pierd tot.”, a punctat Cezar Petre, senator AUR.

