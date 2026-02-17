Prima pagină » Diverse » Când va fi reluată procedura de numire a noilor șefi la SRI și SIE. Nicușor Dan: „Se va întâmpla curând”

Când va fi reluată procedura de numire a noilor șefi la SRI și SIE. Nicușor Dan: „Se va întâmpla curând”

17 feb. 2026, 14:18, Diverse
Când va fi reluată procedura de numire a noilor șefi la SRI și SIE. Nicușor Dan: „Se va întâmpla curând”

Președintele Nicușor Dan spune că procesul de numire a conducerii serviciilor de informații a fost întârziat de o serie de evenimente, însă procedura va fi reluată în perioada următoare. Șeful statului a subliniat că decizia aparține atât instituției prezidențiale, cât și Parlamentului, fiind nevoie de consultări politice pentru a evita un vot negativ. Nicușor Dan a confirmat că are deja câte cinci variante de candidați pentru fiecare serviciu.

„E o decizie comună a președintelui și a Parlamentului și un dialog care a fost întrerupt de multe evenimente. Se va întâmpla în curând”, a afirmat acesta.

Președintele a explicat că numirea trebuie făcută astfel încât să transmită stabilitate instituțională, iar o propunere respinsă de legislativ ar avea efectul contrar.

„Eu cred că e foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate, pe care l-a și transmis în ultimele 9 ani. O propunere care să fie respinsă de Parlament nu e un semnal de stabilitate. De aceea trebuie să existe un dialog cu nuanțe, dar uneori e timp, uneori nu e timp”, a spus Nicușor Dan.

Partidele nu au avansat încă nume

Șeful statului a precizat că până acum discuțiile cu formațiunile politice au vizat profilul candidaților, nu persoane concrete.

„Toată lumea își dorește să propună, numai că până în acest moment nu au existat propuneri ale partidelor. Discuțiile cu partidele au fost despre profilul oamenilor care să conducă serviciile. Trebuie să fie oameni maturi, care să fi lucrat cu mulți oameni, să aibă și direcția și flexibilitatea necesare în anumite situații. Sunt niște poziții de responsabilitate”, a explicat președintele.

El a adăugat că în trecut la conducerea serviciilor au existat inclusiv politicieni, iar numele vehiculate public sunt doar speculații.

Listă scurtă pentru SRI și SIE

Nicușor Dan a confirmat că are deja variante de candidați pentru fiecare serviciu.

„Evident că am o listă lungă și o listă scurtă pentru fiecare din aceste poziții. Câte 5 nume pe lista scurtă pentru SRI și SIE. Între cei 5 există o ordine, o ierarhie. În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă în Parlament, ea va fi votată. Evident, mă voi consulta cu partidele”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan, dezamăgit de întârzierile pe buget: „Mi-aș fi dorit să avem un buget la sfârșitul anului trecut”

Nicuşor Dan îl recheamă în ţară pe apropiatul lui Klaus Iohannis. Dan Mihalache a fost ambasador în Cipru

Nicușor Dan merge pe 19 februarie la primul Consiliu de Pace, dedicat Fâșiei Gaza: „Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie”

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
Uitați de păpuși și mașinuțe. Copiii ar trebui să se joace cu teluri și zdrobitoare de cartofi pentru a se dezvolta mai bine
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Documentul pe care îl ții zilnic în mașină fără să știi ce înseamnă literele din el
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Sunetele produse de pisici atunci când torc dezvăluie mai multe decât mieunatul
EDUCAȚIE Studenții cer modificarea „Legii Bolojan”, prin care li se limitează transportul cu trenul
14:45
Studenții cer modificarea „Legii Bolojan”, prin care li se limitează transportul cu trenul
CONTROVERSĂ Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”
14:42
Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”
ANCHETĂ Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Shein. Suspiciuni privind produse ilegale și mecanisme care creează dependență
14:36
Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Shein. Suspiciuni privind produse ilegale și mecanisme care creează dependență
ACTUALITATE Meserii pentru care AI nu este pregătită suficient. Ce job-uri sunt încă securizate pentru oameni
14:31
Meserii pentru care AI nu este pregătită suficient. Ce job-uri sunt încă securizate pentru oameni
ULTIMA ORĂ Scandal fără sfârșit între primari. Ciucu îi răspunde lui Băluţă, după ce a fost acuzat că face figuraţie pe Facebook: „Alt mare bărbat politic”
14:24
Scandal fără sfârșit între primari. Ciucu îi răspunde lui Băluţă, după ce a fost acuzat că face figuraţie pe Facebook: „Alt mare bărbat politic”
INEDIT Plagiat. Un popă francez binecuvântează bolizi de lux în benzinării după modelul tradițional, marcă înregistrată, românesc
14:21
Plagiat. Un popă francez binecuvântează bolizi de lux în benzinării după modelul tradițional, marcă înregistrată, românesc

Cele mai noi

Trimite acest link pe