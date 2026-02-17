Când va fi reluată procedura de numire a noilor șefi la SRI și SIE. Nicușor Dan: „Se va întâmpla curând”

Președintele Nicușor Dan spune că procesul de numire a conducerii serviciilor de informații a fost întârziat de o serie de evenimente, însă procedura va fi reluată în perioada următoare. Șeful statului a subliniat că decizia aparține atât instituției prezidențiale, cât și Parlamentului, fiind nevoie de consultări politice pentru a evita un vot negativ. Nicușor Dan a confirmat că are deja câte cinci variante de candidați pentru fiecare serviciu.

„E o decizie comună a președintelui și a Parlamentului și un dialog care a fost întrerupt de multe evenimente. Se va întâmpla în curând”, a afirmat acesta.

Președintele a explicat că numirea trebuie făcută astfel încât să transmită stabilitate instituțională, iar o propunere respinsă de legislativ ar avea efectul contrar.

„Eu cred că e foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate, pe care l-a și transmis în ultimele 9 ani. O propunere care să fie respinsă de Parlament nu e un semnal de stabilitate. De aceea trebuie să existe un dialog cu nuanțe, dar uneori e timp, uneori nu e timp”, a spus Nicușor Dan.

Partidele nu au avansat încă nume

Șeful statului a precizat că până acum discuțiile cu formațiunile politice au vizat profilul candidaților, nu persoane concrete.

„Toată lumea își dorește să propună, numai că până în acest moment nu au existat propuneri ale partidelor. Discuțiile cu partidele au fost despre profilul oamenilor care să conducă serviciile. Trebuie să fie oameni maturi, care să fi lucrat cu mulți oameni, să aibă și direcția și flexibilitatea necesare în anumite situații. Sunt niște poziții de responsabilitate”, a explicat președintele.

El a adăugat că în trecut la conducerea serviciilor au existat inclusiv politicieni, iar numele vehiculate public sunt doar speculații.

Listă scurtă pentru SRI și SIE

Nicușor Dan a confirmat că are deja variante de candidați pentru fiecare serviciu.

„Evident că am o listă lungă și o listă scurtă pentru fiecare din aceste poziții. Câte 5 nume pe lista scurtă pentru SRI și SIE. Între cei 5 există o ordine, o ierarhie. În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă în Parlament, ea va fi votată. Evident, mă voi consulta cu partidele”, a precizat șeful statului.

