Pentru prima dată, Statistica oficială a României confirmă sângerarea masivă a populației: Țara a pierdut mai mult de 4 milioane de oameni de la Revoluție încoace

17 feb. 2026, 17:19, Actualitate
sursa foto: Envato

Populația țării noastre s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, o marjă în care migrația externă a avut o contribuție de 63%, iar sporul natural negativ de 37%, sunt date care reies dintr-o analiză de specialitate, publicată marți de către președintele Institutului Național de Statistică (INS), Tudorel Andrei, citat de Agerpres.

La ora actuală, populația Uniunii Europene (UE) include aproximativ 43 de milioane de persoane care trăiesc într-o altă țară decât cea de domiciliu, fie aceasta din UE sau din afara spațiului comunitar, după cum arată datele Eurostat din 2025.

În ceea ce privește România, datele centralizate de INS arată că, în perioada 1990 – 2024, peste 808.000 de persoane au emigrat definitiv din țară, în vreme ce 646.000 de persoane și-au stabilit domiciliul în România.

„În aceste condiții, populația rezidentă a României s-a redus, ca urmare a migrației definitive, cu 162.000 de persoane. În primul an de după Revoluție, aproape 100.000 de persoane au părăsit definitiv țara, însă în anii următori numărul emigranților definitivi s-a diminuat constant, de la un an la altul, pe parcursul următorilor patru ani. A urmat apoi o perioadă de aproape 14 ani, cuprinsă între 1997 și 2010, în care nivelul anual al emigrației a fost relativ redus, cele mai multe valori situându-se sub pragul de 10.000 de persoane”, a explicat Tudorel Andrei.

„Începând cu anul 2011, fluxul anual al emigranților definitivi a crescut de la un an la altul. În acest context, în anul 2022, numărul plecărilor definitive a depășit pragul de 30.000 de persoane, iar în 2024, după aproape trei decenii, România a atins din nou nivelul de 50.000 de plecări definitive într-un singur an”, a adăugat acesta.

În perioada 2000-2011, în majoritatea anilor, soldul anual al migrației definitive a fost negativ. Populația rezidentă din anul 2011, comparativ cu cea înregistrată în anul 2000, s-a diminuat cu aproximativ 40.000 de persoane.
Între anii 2012 și 2022, numărul imigranților înregistrați a fost semnificativ mai mare decât cel al emigranților definitivi, iar migrația definitivă a înregistrat un sold pozitiv de 183.000 de persoane.

Analiza mai arată că, în anul 2024, numărul imigranților proveniți din alte țări decât cele tradiționale a ajuns la aproximativ 21.800 de persoane, adică 39,7% din totalul imigrației definitive din acel an.

În 35 de ani, populația României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, migrația externă având o contribuție de 63%, iar sporul natural negativ de 37%. Mai mult, în intervalul 2014 – 2024, numărul copiilor născuți în străinătate, având cel puțin un părinte român, care au fost ulterior înregistrați în România, a fost de 364.000, echivalentul a peste 16% din totalul nou-născuților înregistrați în țară, tot în acest interval.

EXCLUSIV | Efectele declinului demografic sever. Sociolog: „România ar trebui să se pregătească să accepte în următorii ani o populație de înlocuire”

