Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan merge pe 19 februarie la primul Consiliu de Pace, dedicat Fâșiei Gaza: „Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie”

Nicușor Dan merge pe 19 februarie la primul Consiliu de Pace, dedicat Fâșiei Gaza: „Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie”

17 feb. 2026, 13:38, Știri politice
Nicușor Dan merge pe 19 februarie la primul Consiliu de Pace, dedicat Fâșiei Gaza: „Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie”

Nicușor Dan va merge la Consiliul de Pace pe 19 februarie pentru a spune lucrurile cu care România poate să contribuie în raport cu Fâșia Gaza, principalul subiect în prima întâlnire a Consiliului. Președintele spune că s-a consultat și cu alți lideri europeni înainte de a lua decizia de a participa, însă „România își urmărește interesele”.

„La această primă întâlnire se va discuta exclusiv de Gaza. Dar chestiunile internaționale sunt toate într-o strânsă sau mai largă legătură. Noi suntem interesați de un context de pace, foarte interesați de a ne menține legătura privilegiată cu Statele Unite și deci participăm la această inițiativă care își propune în momentul acesta să stabilizeze Orientul Mijlociu”, spune Nicușor Dan la Radio România Actualități.

Președintele spune că România a avut deja o activitate umanitară importantă în raport cu Fâșia Gaza.

„Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie. Noi deja am avut o activitate umanitară importantă, interesantă. Am avut copii cu diferite afecțiuni pe care i-am tratat, fie i-am trimis în alte părți, ne propunem să continuăm această activitate, și avem și o anumită expertiză în a pregăti forțe locale, cu care putem de asemenea să contribuim”, spune președintele.

România va avea doar statut de observator

Nicușor Dan a decis să participe la prima reuniune a Consiliului de Păce de la Washington, pe 19 februarie. România va avea statut de observator și își va reafirma sprijinul pentru eforturile internaționale de pace și pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, în linie cu rezoluția adoptată în noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU și cu implicarea umanitară deja acordată populației civile din zonă.

Cu alte cuvinte, România nu va lua parte la decizii, dar va avea acces la consultări, informații și la dinamica politică a grupului, elemente care, în diplomație, pot conta la fel de mult ca votul propriu‑zis.

Președintele a menționat anterior că decizia de a participa depindea de clarificarea rolului concret al statelor participante și de modul în care acestea ar putea contribui la eventuale decizii.

„Estimez că multe luni din momentul acesta vor exista nepotriviri între carta acestei organizații (Consiliul pentru Pace – n.r.) și carta internațională la care noi suntem parte. Noi nu putem avea alt statut decât cel de observator. Așa cum a fost făcută invitația acum 4-5 zile, invitația a fost făcută pentru membri și în momentul de față se discută – am discutat și cu alți lideri, și ei fac același lucru – discutăm care poate să fie statutul observatorilor la această reuniune. Este un răspuns pe care organizatorii trebuie să ni-l dea și în funcție de asta o să luăm o decizie”, a spus președintele Nicușor Dan

Ce este Consiliul de Pace

Președintele SUA, Donald Trump, și-a prezentat noul Consiliu pentru Pace într-un discurs susținut pe una dintre cele mai vizibile scene globale, Forumul Economic Mondial de la Davos.

Ideea Consiliului a apărut anul trecut, în cadrul eforturilor conduse de SUA pentru a pune capăt războiului din Gaza, fiind ulterior menționată într-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU. Între timp, proiectul a căpătat o ambiție mult mai largă, cu o miză globală, și cu Donald Trump în centrul său.

Inițiativa a fost prezentată de președintele american ca o platformă internațională de mediere a conflictelor și de facilitare a negocierilor de pace, în special în contextul conflictelor recente din Orientul Mijlociu.

Proiectul prevede formarea unei structuri internaționale separate de organizațiile existente, cu reguli proprii de funcționare. Conform informațiilor vehiculate, conducerea ar urma să fie asigurată de partea americană, iar statele invitate ar avea roluri diferite, în funcție de statutul acordat.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Nicușor Dan merge la prima reuniune a Consiliului de Pace al lui Trump, la Washington, pe 19 februarie: „România va avea calitate de observator”

România, țara din UE care îl apreciază cel mai mult pe Donald Trump

Trump anunță data primei reuniuni a Consiliului Păcii, considerată o alternativă la ONU

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”
14:42
Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”
ULTIMA ORĂ Scandal fără sfârșit între primari. Ciucu îi răspunde lui Băluţă, după ce a fost acuzat că face figuraţie pe Facebook: „Alt mare bărbat politic”
14:24
Scandal fără sfârșit între primari. Ciucu îi răspunde lui Băluţă, după ce a fost acuzat că face figuraţie pe Facebook: „Alt mare bărbat politic”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că are câte cinci nume pentru SRI și SIE, „pe lista scurtă”. Când vor fi trimise propunerile în Parlament
14:13
Nicușor Dan anunță că are câte cinci nume pentru SRI și SIE, „pe lista scurtă”. Când vor fi trimise propunerile în Parlament
NEWS ALERT Nicușor Dan, dezamăgit de întârzierile pe buget: „Mi-aș fi dorit să avem un buget la sfârșitul anului trecut”
14:06
Nicușor Dan, dezamăgit de întârzierile pe buget: „Mi-aș fi dorit să avem un buget la sfârșitul anului trecut”
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan îl recheamă în ţară pe apropiatul lui Klaus Iohannis. Dan Mihalache a fost ambasador în Cipru
13:38
Nicuşor Dan îl recheamă în ţară pe apropiatul lui Klaus Iohannis. Dan Mihalache a fost ambasador în Cipru
ULTIMA ORĂ Este discutată în coaliţie tăierea normei de hrană a militarilor. Ministrul Miruţă spune că „nu se poate elimina ceva ce există de la Cuza”
12:36
Este discutată în coaliţie tăierea normei de hrană a militarilor. Ministrul Miruţă spune că „nu se poate elimina ceva ce există de la Cuza”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Documentul pe care îl ții zilnic în mașină fără să știi ce înseamnă literele din el
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Sunetele produse de pisici atunci când torc dezvăluie mai multe decât mieunatul
FLASH NEWS Ministrul Muncii: „Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieși de sub protecția statului”
14:47
Ministrul Muncii: „Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieși de sub protecția statului”
EDUCAȚIE Studenții cer modificarea „Legii Bolojan”, prin care li se limitează transportul cu trenul
14:45
Studenții cer modificarea „Legii Bolojan”, prin care li se limitează transportul cu trenul
ANCHETĂ Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Shein. Suspiciuni privind produse ilegale și mecanisme care creează dependență
14:36
Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Shein. Suspiciuni privind produse ilegale și mecanisme care creează dependență
ACTUALITATE Meserii pentru care AI nu este pregătită suficient. Ce job-uri sunt încă securizate pentru oameni
14:31
Meserii pentru care AI nu este pregătită suficient. Ce job-uri sunt încă securizate pentru oameni
INEDIT Plagiat. Un popă francez binecuvântează bolizi de lux în benzinării după modelul tradițional, marcă înregistrată, românesc
14:21
Plagiat. Un popă francez binecuvântează bolizi de lux în benzinării după modelul tradițional, marcă înregistrată, românesc
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.454. Trump îl avertizează pe Zelenski, UE face cadou Kievului 90 de miliarde de euro
14:03
Război în Ucraina, ziua 1.454. Trump îl avertizează pe Zelenski, UE face cadou Kievului 90 de miliarde de euro

Cele mai noi

Trimite acest link pe