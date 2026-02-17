Nicușor Dan merge pe 19 februarie la primul Consiliu de Pace, dedicat Fâșiei Gaza: „Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie”

Nicușor Dan va merge la Consiliul de Pace pe 19 februarie pentru a spune lucrurile cu care România poate să contribuie în raport cu Fâșia Gaza, principalul subiect în prima întâlnire a Consiliului. Președintele spune că s-a consultat și cu alți lideri europeni înainte de a lua decizia de a participa, însă „România își urmărește interesele”.

„La această primă întâlnire se va discuta exclusiv de Gaza. Dar chestiunile internaționale sunt toate într-o strânsă sau mai largă legătură. Noi suntem interesați de un context de pace, foarte interesați de a ne menține legătura privilegiată cu Statele Unite și deci participăm la această inițiativă care își propune în momentul acesta să stabilizeze Orientul Mijlociu”, spune Nicușor Dan la Radio România Actualități.

Președintele spune că România a avut deja o activitate umanitară importantă în raport cu Fâșia Gaza.

„Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie. Noi deja am avut o activitate umanitară importantă, interesantă. Am avut copii cu diferite afecțiuni pe care i-am tratat, fie i-am trimis în alte părți, ne propunem să continuăm această activitate, și avem și o anumită expertiză în a pregăti forțe locale, cu care putem de asemenea să contribuim”, spune președintele.

România va avea doar statut de observator

Nicușor Dan a decis să participe la prima reuniune a Consiliului de Păce de la Washington, pe 19 februarie. România va avea statut de observator și își va reafirma sprijinul pentru eforturile internaționale de pace și pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, în linie cu rezoluția adoptată în noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU și cu implicarea umanitară deja acordată populației civile din zonă.

Cu alte cuvinte, România nu va lua parte la decizii, dar va avea acces la consultări, informații și la dinamica politică a grupului, elemente care, în diplomație, pot conta la fel de mult ca votul propriu‑zis.

Președintele a menționat anterior că decizia de a participa depindea de clarificarea rolului concret al statelor participante și de modul în care acestea ar putea contribui la eventuale decizii.

„Estimez că multe luni din momentul acesta vor exista nepotriviri între carta acestei organizații (Consiliul pentru Pace – n.r.) și carta internațională la care noi suntem parte. Noi nu putem avea alt statut decât cel de observator. Așa cum a fost făcută invitația acum 4-5 zile, invitația a fost făcută pentru membri și în momentul de față se discută – am discutat și cu alți lideri, și ei fac același lucru – discutăm care poate să fie statutul observatorilor la această reuniune. Este un răspuns pe care organizatorii trebuie să ni-l dea și în funcție de asta o să luăm o decizie”, a spus președintele Nicușor Dan

Ce este Consiliul de Pace

Președintele SUA, Donald Trump, și-a prezentat noul Consiliu pentru Pace într-un discurs susținut pe una dintre cele mai vizibile scene globale, Forumul Economic Mondial de la Davos.

Ideea Consiliului a apărut anul trecut, în cadrul eforturilor conduse de SUA pentru a pune capăt războiului din Gaza, fiind ulterior menționată într-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU. Între timp, proiectul a căpătat o ambiție mult mai largă, cu o miză globală, și cu Donald Trump în centrul său.

Inițiativa a fost prezentată de președintele american ca o platformă internațională de mediere a conflictelor și de facilitare a negocierilor de pace, în special în contextul conflictelor recente din Orientul Mijlociu.

Proiectul prevede formarea unei structuri internaționale separate de organizațiile existente, cu reguli proprii de funcționare. Conform informațiilor vehiculate, conducerea ar urma să fie asigurată de partea americană, iar statele invitate ar avea roluri diferite, în funcție de statutul acordat.

RECOMANDAREA AUTORULUI

România, țara din UE care îl apreciază cel mai mult pe Donald Trump

Trump anunță data primei reuniuni a Consiliului Păcii, considerată o alternativă la ONU