Cât te costă să îți pui aer condiționat în 2026. Calculul complet, în funcție de putere și de timpul de instalare

Vara se apropie, iar asta înseamnă că vom avea din nou parte de temperaturi extrem de ridicate, greu de suportat. O soluție ideală este montarea unui aparat de aer condiționat. Într-o perioadă în care majoritatea oamenilor încearcă să economisească, este bine să știm cât costă montarea sistemului de climatizare și ce includ serviciile.

Aerul condiționat a devenit deja o necesitate în perioada verii. Pentru persoanele care locuiesc la bloc, in special la ultimele etaje, căldura din timpul verii este greu de suportat. Chiar și pentru cei care locuiesc la casă, sistemul de climatizare a devenit din ce în ce mai căutat.

Cât costă montarea sistemului de climatizare

Costurile montării unui aparat de aer condiționat diferă în funcție de mai multe criterii. Pentru un model standard de 9000–12000 BTU, costurile sunt estimate între 900 și 1200 de lei, iar montajul durează aproximativ 3–5 ore. Aparatele mai mari, de 18000–24000 BTU, ajung la 1000–1400 de lei, conform climatizareonline.ro.

În cazul instalațiilor complexe, tarifele pot urca la 1100–1600 de lei. Sistemele multisplit pornesc de la 1200–1800 de lei pentru două unități și pot ajunge la 3000 de lei pentru configurațiile cu trei sau mai multe unități. Garanția pentru manoperă variază între 12 și 36 de luni, în funcție de tipul lucrării.

